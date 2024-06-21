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Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA - РИА Новости, 21.06.2024
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18:27 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/volkswagen-1954600212.html
Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA
Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA - РИА Новости, 21.06.2024
Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:27
2024-06-21T18:27
технологии
вольфсбург
volkswagen group
volkswagen touareg
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, сообщает компания. "Модели Volkswagen c мультимедийной системой нового поколения теперь также оснащены системой искусственного интеллекта ChatGPT", - говорится в пресс-релизе Volkswagen. Компания заявляет, что ИИ-технологии откроют водителям электромобилей новые возможности голосового управления онлайн-ассистентом IDA, такие как предоставление информации о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач. В пресс-релизе отмечается, что владельцам электромобилей, уже имеющим личный аккаунт в сервисах VW Connect и VW Connect Plus, не потребуется дополнительного доступа или отдельного приложения для взаимодействия с голосовым ассистентом. Инструменты искусственного интеллекта внедрены в электрические автомобили семейства ID., новые модели Golf, Tiguan, Passat и доступны на нескольких системных языках: американский английский, британский английский, испанский, чешский и немецкий, следует из сообщения Volkswagen. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей.
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html
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РИА Новости
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5
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технологии, вольфсбург, volkswagen group, volkswagen touareg
Технологии, Вольфсбург, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA

Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA в новых автомобилях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗавод Volkswagen Group
Завод Volkswagen Group - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Завод Volkswagen Group . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, сообщает компания.
«
"Модели Volkswagen c мультимедийной системой нового поколения теперь также оснащены системой искусственного интеллекта ChatGPT", - говорится в пресс-релизе Volkswagen.
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Компания заявляет, что ИИ-технологии откроют водителям электромобилей новые возможности голосового управления онлайн-ассистентом IDA, такие как предоставление информации о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач.
В пресс-релизе отмечается, что владельцам электромобилей, уже имеющим личный аккаунт в сервисах VW Connect и VW Connect Plus, не потребуется дополнительного доступа или отдельного приложения для взаимодействия с голосовым ассистентом.
Инструменты искусственного интеллекта внедрены в электрические автомобили семейства ID., новые модели Golf, Tiguan, Passat и доступны на нескольких системных языках: американский английский, британский английский, испанский, чешский и немецкий, следует из сообщения Volkswagen.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей.
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