https://ria.ru/20240621/volkswagen-1954600212.html

Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA

Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA - РИА Новости, 21.06.2024

Volkswagen добавил технологии ИИ в голосовой ассистент IDA

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:27

2024-06-21T18:27

2024-06-21T18:27

технологии

вольфсбург

volkswagen group

volkswagen touareg

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen добавил технологии искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT в голосовой ассистент IDA в своих новых моделях автомобилей, сообщает компания. "Модели Volkswagen c мультимедийной системой нового поколения теперь также оснащены системой искусственного интеллекта ChatGPT", - говорится в пресс-релизе Volkswagen. Компания заявляет, что ИИ-технологии откроют водителям электромобилей новые возможности голосового управления онлайн-ассистентом IDA, такие как предоставление информации о туристических достопримечательностях, прошедших футбольных матчах или решение математических задач. В пресс-релизе отмечается, что владельцам электромобилей, уже имеющим личный аккаунт в сервисах VW Connect и VW Connect Plus, не потребуется дополнительного доступа или отдельного приложения для взаимодействия с голосовым ассистентом. Инструменты искусственного интеллекта внедрены в электрические автомобили семейства ID., новые модели Golf, Tiguan, Passat и доступны на нескольких системных языках: американский английский, британский английский, испанский, чешский и немецкий, следует из сообщения Volkswagen. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей.

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

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технологии, вольфсбург, volkswagen group, volkswagen touareg