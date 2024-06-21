Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 21.06.2024 (обновлено: 15:24 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/voennye-1954539408.html
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных - РИА Новости, 21.06.2024
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных
Любовь к родине, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:20
2024-06-21T15:24
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738912747_0:100:3008:1791_1920x0_80_0_0_2be5b6bb568939847b2d31d483afe3c4.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Любовь к родине, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов, сказал президент России Владимир Путин."В тяжелых битвах закалялись легендарные традиции нашей военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали наших войнов от рядового до маршала, - это любовь к Родине, беспримерная стойкость и мужество", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240530/putin-1949502898.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738912747_173:255:2563:2048_1920x0_80_0_0_ba4b26deb10aec8ea0e3b899a115c9b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных

Путин: любовь к Родине, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления в Большом Кремлевском дворце
Президент России Владимир Путин во время выступления в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время выступления в Большом Кремлевском дворце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Любовь к родине, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов, сказал президент России Владимир Путин.
"В тяжелых битвах закалялись легендарные традиции нашей военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали наших войнов от рядового до маршала, - это любовь к Родине, беспримерная стойкость и мужество", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент РФ Владимир Путин и подполковник Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Дмитриев, удостоенный ордена Мужества, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии
30 мая, 19:49
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала