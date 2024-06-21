https://ria.ru/20240621/voennye-1954539408.html
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных - РИА Новости, 21.06.2024
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных
Любовь к родине, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:20
2024-06-21T15:20
2024-06-21T15:24
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Любовь к родине, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов, сказал президент России Владимир Путин."В тяжелых битвах закалялись легендарные традиции нашей военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали наших войнов от рядового до маршала, - это любовь к Родине, беспримерная стойкость и мужество", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240530/putin-1949502898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин отметил патриотизм, стойкость и мужество российских военных
Путин: любовь к Родине, стойкость и мужество всегда отличали российских воинов