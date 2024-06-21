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На Украине женщин будут обучать вождению автобусов и большегрузов - РИА Новости, 21.06.2024
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19:03 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/voditeli-1954611461.html
На Украине женщин будут обучать вождению автобусов и большегрузов
На Украине женщин будут обучать вождению автобусов и большегрузов - РИА Новости, 21.06.2024
На Украине женщин будут обучать вождению автобусов и большегрузов
Власти Украины намерены заменить мобилизованных украинских водителей большегрузов и автобусов женщинами, обучив их вождению крупногабаритного транспорта на... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:03
2024-06-21T19:03
в мире
украина
львов
киев
сергей деркач
владимир зеленский
олег забара
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Власти Украины намерены заменить мобилизованных украинских водителей большегрузов и автобусов женщинами, обучив их вождению крупногабаритного транспорта на национальном уровне, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Сергей Деркач. "Министерство инфраструктуры разрабатывает общенациональную программу обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта. Нехватка водителей коммунального транспорта в регионах достигает не менее 30%", - приводит слова Деркача украинское издание Forbs.ua. Он отметил, что власти рассчитывают привлечь в кампанию по обучению женщин украинский бизнес. Как сообщил 12 июня директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило, из-за мобилизации во Львове не хватает водителей общественного транспорта. Украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, 6 июня пожаловалось на кадровый голод в том числе из-за мобилизации, дефицит кадров достигает почти 30%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947511640.html
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в мире, украина, львов, киев, сергей деркач, владимир зеленский, олег забара, вооруженные силы украины, львовский городской совет
В мире, Украина, Львов, Киев, Сергей Деркач, Владимир Зеленский, Олег Забара, Вооруженные силы Украины, Львовский городской совет
На Украине женщин будут обучать вождению автобусов и большегрузов

Forbs.ua: Киев хочет заменить мобилизованных водителей большегрузов женщинами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Киеве
Автомобильное движение в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобильное движение в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Власти Украины намерены заменить мобилизованных украинских водителей большегрузов и автобусов женщинами, обучив их вождению крупногабаритного транспорта на национальном уровне, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Сергей Деркач.
"Министерство инфраструктуры разрабатывает общенациональную программу обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта. Нехватка водителей коммунального транспорта в регионах достигает не менее 30%", - приводит слова Деркача украинское издание Forbs.ua.
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На Украине водители массово отказываются от рейсов из-за мобилизации
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Он отметил, что власти рассчитывают привлечь в кампанию по обучению женщин украинский бизнес.
Как сообщил 12 июня директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило, из-за мобилизации во Львове не хватает водителей общественного транспорта. Украинское коммунальное предприятие "Киевпастранс", занимающееся перевозкой пассажиров в Киеве, 6 июня пожаловалось на кадровый голод в том числе из-за мобилизации, дефицит кадров достигает почти 30%.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко 6 июня признала, что мобилизация специалистов в ряды ВСУ стала одним из серьезных вызовов для экономики страны, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, власти намерены переквалифицировать женщин на профессии, обычно считавшихся "мужскими".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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В миреУкраинаЛьвовКиевСергей ДеркачВладимир ЗеленскийОлег ЗабараВооруженные силы УкраиныЛьвовский городской совет
 
 
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