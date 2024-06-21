https://ria.ru/20240621/vk_fest-1954485635.html

Более 100 инфлюенсеров примут участие в VK Fest в Москве

Более 100 инфлюенсеров примут участие в VK Fest в Москве - РИА Новости, 21.06.2024

Более 100 инфлюенсеров примут участие в VK Fest в Москве

13 и 14 июля VK Fest соберет в "Лужниках" более 100 инфлюенсеров. Среди них — Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, "Импровизаторы" Антон Шастун,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:53

2024-06-21T12:53

2024-06-21T12:53

москва

vk fest

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. 13 и 14 июля VK Fest соберет в "Лужниках" более 100 инфлюенсеров. Среди них — Юля Гаврилина, Влад А4, Валя Карнавал, MILANA STAR, "Импровизаторы" Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов. Зрителей ждут выступления музыкантов-блогеров и комиков, встречи с лидерами мнений, автограф-сессии, спортивные челленджи с участием знаменитостей, съёмки шоу, игры, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные фанаты получат возможность выступить вместе с кумирами.Хедлайнерами тематической сцены выступят Влад А4, корейская k-pop-группа W24 и "Импровизаторы" Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.Также на сцене инфлюенсеров выступят Юля Гаврилина, Милана Хаметова, AminKa и Kamil KiKiDo, YAN DILAN, Вадим Спириденков, Viki Show, Катя Адушкина, NANSI & SIDOROV, Даша Дошик, Катя EKATZE и MILANA STAR, Ривви и Марк А4. Собственные шоу подготовили участники творческих объединений The Hype House Rus, ЦУ Е ФА и лейбла LIGA: Супер Стас, Даник и Алексей Столяров. Специальными гостями VK Fest станут Эльдар Джарахов и Слава Бустер. Раздавать автографы и делать снимки с фанатами будут MIA BOYKA, Тимати, Валя Карнавал, Софи Шайн, Серёжа OMG, Наташа Гасанханова, Фрося, Алексей Столяров, INSTASAMKA и еще десятки интернет-звёзд. Список будет дополняться.На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Ее учеников ждут уроки по созданию контента от более чем 100 топовых звезд. После квестов и общения со звёздными учителями гости познакомятся с директором школы.Ранее стало известно, кто из музыкантов выступит на VK Fest в Москве. В список вошли Баста, Тимати, INSTASAMKA, CREAM SODA, МОТ, Элджей, Ева Польна, OG Buda + MAYOT, Три дня дождя, Мари Краймбрери, NILETTO, "Моя Мишель", Sati Ethnica, Obladaet и десятки других артистов. Для гостей фестиваля будут работать лектории, творческие и игровые площадки, фуд-корты и фотозоны, спортивные и творческие мастер-классы. Билеты можно приобрести по ссылке: vkfest.ru.

https://ria.ru/20240522/vk_fest-1947621484.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, vk fest