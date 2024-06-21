https://ria.ru/20240621/vizy-1954464969.html

Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС

Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024

Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС

Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:38

2024-06-21T11:38

2024-06-21T11:49

туризм

россия

ближний восток

юго-восточная азия

максим решетников

брикс

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Как уточнили в пресс-службе российского министерства, по большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов. "В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", – сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. В ведомстве также сообщили, что на полях первого туристического форума БРИКС в Москве страны, входящие в это объединение, подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере туризма. "В дорожной карте отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов. Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ. Уточняется, что взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС за первую половину 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Потенциал туристских поездок между странами БРИКС, по оценке специалистов Минэкономразвития РФ, достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.

https://ria.ru/20240605/minekonomrazvitiya-1950617853.html

https://ria.ru/20240614/vizy-1952933780.html

https://ria.ru/20240621/mid-1954424350.html

россия

ближний восток

юго-восточная азия

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россия, ближний восток, юго-восточная азия, максим решетников, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, политика, в мире