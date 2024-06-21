https://ria.ru/20240621/vizy-1954464969.html
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:38
2024-06-21T11:38
2024-06-21T11:49
туризм
россия
ближний восток
юго-восточная азия
максим решетников
брикс
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_f762e5fb0e1e787e607f4f6e2e7f3883.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Как уточнили в пресс-службе российского министерства, по большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов. "В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", – сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. В ведомстве также сообщили, что на полях первого туристического форума БРИКС в Москве страны, входящие в это объединение, подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере туризма. "В дорожной карте отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов. Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ. Уточняется, что взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС за первую половину 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Потенциал туристских поездок между странами БРИКС, по оценке специалистов Минэкономразвития РФ, достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.
https://ria.ru/20240605/minekonomrazvitiya-1950617853.html
https://ria.ru/20240614/vizy-1952933780.html
https://ria.ru/20240621/mid-1954424350.html
россия
ближний восток
юго-восточная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_acf2701aee50e7fad30576b95fc82eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, юго-восточная азия, максим решетников, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, политика, в мире
Туризм, Россия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Максим Решетников, БРИКС, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Политика, В мире
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС
Решетников: Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС