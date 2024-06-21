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Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
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Туризм
 
11:38 21.06.2024 (обновлено: 11:49 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/vizy-1954464969.html
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС - РИА Новости, 21.06.2024
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:38
2024-06-21T11:49
туризм
россия
ближний восток
юго-восточная азия
максим решетников
брикс
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Как уточнили в пресс-службе российского министерства, по большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов. "В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", – сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы. В ведомстве также сообщили, что на полях первого туристического форума БРИКС в Москве страны, входящие в это объединение, подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере туризма. "В дорожной карте отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов. Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ. Уточняется, что взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС за первую половину 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Потенциал туристских поездок между странами БРИКС, по оценке специалистов Минэкономразвития РФ, достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.
https://ria.ru/20240605/minekonomrazvitiya-1950617853.html
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россия, ближний восток, юго-восточная азия, максим решетников, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, политика, в мире
Туризм, Россия, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Максим Решетников, БРИКС, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Политика, В мире
Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС

Решетников: Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия работает над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Как уточнили в пресс-службе российского министерства, по большей части между странами БРИКС хорошо развито прямое авиасообщение и предусмотрен безвизовый въезд туристов.
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"В тех единичных случаях, где этого нет, – ведем переговоры и упрощаем правила въезда. Работаем над упрощением визовой системы с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Переговоры уже находятся в продвинутой стадии", – сказал Решетников, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также сообщили, что на полях первого туристического форума БРИКС в Москве страны, входящие в это объединение, подписали дорожную карту о сотрудничестве в сфере туризма.
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"В дорожной карте отражена последовательная схема развития сразу нескольких проектов. Речь идет о создании платформы цифровых решений в сфере туризма, разработке программы развития компетенций туроператоров, зеленой инициативе БРИКС в области туризма, а также о ряде мероприятий по развитию деловых связей в сфере туризма", - процитировали в сообщении министра экономического развития РФ.
Уточняется, что взаимный туристический поток между Россией и странами БРИКС за первую половину 2024 года превысил 1,5 миллиона человек, что в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Потенциал туристских поездок между странами БРИКС, по оценке специалистов Минэкономразвития РФ, достигнет к 2030 году 20 миллионов человек и составит 10% от общего количества международных туристов стран БРИКС.
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ТуризмРоссияБлижний ВостокЮго-Восточная АзияМаксим РешетниковБРИКСМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмПолитикаВ мире
 
 
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