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В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам

В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам - РИА Новости, 21.06.2024

В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам

Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, который... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:55

2024-06-21T16:55

2024-06-21T16:55

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, который проведет ряд встреч с представителями украинских властей. "Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами", - написала Бринкс.В январе сообщалось, что в Киев с визитом приезжали три американских генеральных инспектора - от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что встречи инспекторов с "исполнителями, партнерами и украинским правительством "поспособствуют "усилению надзора и подотчетности" за американской помощью Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя визит инспектор в столицу, отметила, что безграничная коррумпированность киевского режима раздражает руководство США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240621/ekspert-1954456851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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