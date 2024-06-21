В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам
Посол США Бринк: замгоссекретаря по политическим вопросам Басс прибыл в Киев
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, который проведет ряд встреч с представителями украинских властей.
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"Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами", - написала Бринкс.
В январе сообщалось, что в Киев с визитом приезжали три американских генеральных инспектора - от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что встречи инспекторов с "исполнителями, партнерами и украинским правительством "поспособствуют "усилению надзора и подотчетности" за американской помощью Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя визит инспектор в столицу, отметила, что безграничная коррумпированность киевского режима раздражает руководство США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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