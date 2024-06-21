Рейтинг@Mail.ru
В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/vizit-1954571570.html
В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам
В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам - РИА Новости, 21.06.2024
В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам
Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, который... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:55
2024-06-21T16:55
в мире
сша
украина
россия
бриджит бринк
мария захарова
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, который проведет ряд встреч с представителями украинских властей. "Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами", - написала Бринкс.В январе сообщалось, что в Киев с визитом приезжали три американских генеральных инспектора - от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что встречи инспекторов с "исполнителями, партнерами и украинским правительством "поспособствуют "усилению надзора и подотчетности" за американской помощью Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя визит инспектор в столицу, отметила, что безграничная коррумпированность киевского режима раздражает руководство США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240621/ekspert-1954456851.html
сша
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_845ae71d18ea0ef1199b8cee2254d184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, бриджит бринк, мария захарова, сергей лавров, нато, агентство по международному развитию сша, киев
В мире, США, Украина, Россия, Бриджит Бринк, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО, Агентство по международному развитию США, Киев
В Киев прибыл замгоссекретаря США по политическим вопросам

Посол США Бринк: замгоссекретаря по политическим вопросам Басс прибыл в Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила в пятницу в соцсети Х о прибытии в Киев заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, который проведет ряд встреч с представителями украинских властей.
«
"Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами", - написала Бринкс.
В январе сообщалось, что в Киев с визитом приезжали три американских генеральных инспектора - от министерства обороны, госдепартамента и USAID. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что встречи инспекторов с "исполнителями, партнерами и украинским правительством "поспособствуют "усилению надзора и подотчетности" за американской помощью Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя визит инспектор в столицу, отметила, что безграничная коррумпированность киевского режима раздражает руководство США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Эксперт оценил действия США в украинском кризисе
Вчера, 11:14
 
В миреСШАУкраинаРоссияБриджит БринкМария ЗахароваСергей ЛавровНАТОАгентство по международному развитию СШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала