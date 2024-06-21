https://ria.ru/20240621/vintovka-1954629064.html

Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ

Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024

Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ

Германские вооруженные силы снимут штурмовую винтовку G36 с вооружения позже, чем изначально планировалось, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутренние... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T20:56

2024-06-21T20:56

2024-06-21T20:56

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Германские вооруженные силы снимут штурмовую винтовку G36 с вооружения позже, чем изначально планировалось, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в его распоряжении. "Согласно внутренним документам из ведомства министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ), так называемый плановый отказ от стандартного оружия войск должен быть приостановлен, чтобы обеспечить достаточно учебных материалов для планируемой новой военной службы", - пишет издание. Причина – желание министра обороны Бориса Писториуса провести реформу, в результате которой уже в 2025 году около 5 тысяч юношей и девушек должны быть приняты на военную службу на шесть месяцев и пройдут подготовку в обращении с оружием, объясняет журнал. Чтобы обеспечить их необходимым количеством стрелкового оружия, как раз и понадобятся штурмовые винтовки G36. Кроме того, планы Писториуса предполагают, что в последующие годы количество призывников должно возрасти. Министр обороны также намерен интенсифицировать формирование подразделений территориальной обороны, которые в основном состоят из резервистов, указывает Spiegel. Чтобы обеспечить процесс обучения призывников оружием и военной техникой, планируется отложить списание не только автоматов G36, но и БМП Marder, а также бронетраспортёров Fuchs, пишет Spiegel. Журнал напоминает, что решение заменить штурмовую винтовку G36 производства концерна Heckler & Koch на модель G95 того же производителя было принято ещё в 2021 году из-за проблем с точностью стрельбы.

https://ria.ru/20240507/bundesver-1944282181.html

https://ria.ru/20240401/prizyv-1937037147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, германия, борис писториус, бундесвер германии