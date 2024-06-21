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Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
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20:56 21.06.2024
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Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ
Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 21.06.2024
Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ
Германские вооруженные силы снимут штурмовую винтовку G36 с вооружения позже, чем изначально планировалось, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутренние... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:56
2024-06-21T20:56
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Германские вооруженные силы снимут штурмовую винтовку G36 с вооружения позже, чем изначально планировалось, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в его распоряжении. "Согласно внутренним документам из ведомства министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ), так называемый плановый отказ от стандартного оружия войск должен быть приостановлен, чтобы обеспечить достаточно учебных материалов для планируемой новой военной службы", - пишет издание. Причина – желание министра обороны Бориса Писториуса провести реформу, в результате которой уже в 2025 году около 5 тысяч юношей и девушек должны быть приняты на военную службу на шесть месяцев и пройдут подготовку в обращении с оружием, объясняет журнал. Чтобы обеспечить их необходимым количеством стрелкового оружия, как раз и понадобятся штурмовые винтовки G36. Кроме того, планы Писториуса предполагают, что в последующие годы количество призывников должно возрасти. Министр обороны также намерен интенсифицировать формирование подразделений территориальной обороны, которые в основном состоят из резервистов, указывает Spiegel. Чтобы обеспечить процесс обучения призывников оружием и военной техникой, планируется отложить списание не только автоматов G36, но и БМП Marder, а также бронетраспортёров Fuchs, пишет Spiegel. Журнал напоминает, что решение заменить штурмовую винтовку G36 производства концерна Heckler &amp; Koch на модель G95 того же производителя было принято ещё в 2021 году из-за проблем с точностью стрельбы.
https://ria.ru/20240507/bundesver-1944282181.html
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в мире, технологии, германия, борис писториус, бундесвер германии
В мире, Технологии, Германия, Борис Писториус, Бундесвер Германии
Бундесвер решил не списывать старые автоматы ради новобранцев, пишут СМИ

Spiegel: ФРГ снимет штурмовую винтовку G36 с вооружения позже, чем планировалось

© AP Photo / Musadeq SadeqНемецкий солдат
Немецкий солдат - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Musadeq Sadeq
Немецкий солдат . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Германские вооруженные силы снимут штурмовую винтовку G36 с вооружения позже, чем изначально планировалось, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на внутренние документы министерства обороны ФРГ, оказавшиеся в его распоряжении.
«
"Согласно внутренним документам из ведомства министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ), так называемый плановый отказ от стандартного оружия войск должен быть приостановлен, чтобы обеспечить достаточно учебных материалов для планируемой новой военной службы", - пишет издание.
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Причина – желание министра обороны Бориса Писториуса провести реформу, в результате которой уже в 2025 году около 5 тысяч юношей и девушек должны быть приняты на военную службу на шесть месяцев и пройдут подготовку в обращении с оружием, объясняет журнал. Чтобы обеспечить их необходимым количеством стрелкового оружия, как раз и понадобятся штурмовые винтовки G36. Кроме того, планы Писториуса предполагают, что в последующие годы количество призывников должно возрасти. Министр обороны также намерен интенсифицировать формирование подразделений территориальной обороны, которые в основном состоят из резервистов, указывает Spiegel.
Чтобы обеспечить процесс обучения призывников оружием и военной техникой, планируется отложить списание не только автоматов G36, но и БМП Marder, а также бронетраспортёров Fuchs, пишет Spiegel.
Журнал напоминает, что решение заменить штурмовую винтовку G36 производства концерна Heckler & Koch на модель G95 того же производителя было принято ещё в 2021 году из-за проблем с точностью стрельбы.
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