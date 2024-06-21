https://ria.ru/20240621/vetnam-1954532177.html

Экс-главком НАТО призвал наблюдать за Россией после одного действия Путина

Экс-главком НАТО призвал наблюдать за Россией после одного действия Путина - РИА Новости, 21.06.2024

Экс-главком НАТО призвал наблюдать за Россией после одного действия Путина

США необходимо внимательно следить за развитием отношений между Россией и Вьетнамом после визита президента Владимира Путина в Ханой, заявил бывший главком НАТО РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:54

2024-06-21T14:54

2024-06-21T16:15

в мире

вьетнам

ханой

сша

владимир путин

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

то лам

нато

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. США необходимо внимательно следить за развитием отношений между Россией и Вьетнамом после визита президента Владимира Путина в Ханой, заявил бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью каналу MSNBC."Мы должны также наблюдать за этим флангом", — отметил он.Ставридис признался, что кадры встречи Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама вызывают у него опасения. Он также подчеркнул, что наличие зарубежных партнеров играет важную роль.Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он провел переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.Для Путина эта поездка во Вьетнам — пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html

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вьетнам

ханой

сша

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в мире, вьетнам, ханой, сша, владимир путин, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), то лам, нато