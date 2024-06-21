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Экс-главком НАТО призвал наблюдать за Россией после одного действия Путина
Экс-главком НАТО призвал наблюдать за Россией после одного действия Путина - РИА Новости, 21.06.2024
Экс-главком НАТО призвал наблюдать за Россией после одного действия Путина
США необходимо внимательно следить за развитием отношений между Россией и Вьетнамом после визита президента Владимира Путина в Ханой, заявил бывший главком НАТО РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:54
2024-06-21T14:54
2024-06-21T16:15
в мире
вьетнам
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владимир путин
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
то лам
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. США необходимо внимательно следить за развитием отношений между Россией и Вьетнамом после визита президента Владимира Путина в Ханой, заявил бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью каналу MSNBC."Мы должны также наблюдать за этим флангом", — отметил он.Ставридис признался, что кадры встречи Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама вызывают у него опасения. Он также подчеркнул, что наличие зарубежных партнеров играет важную роль.Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он провел переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама.Для Путина эта поездка во Вьетнам — пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.
https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html
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в мире, вьетнам, ханой, сша, владимир путин, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), то лам, нато
В мире, Вьетнам, Ханой, США, Владимир Путин, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), То Лам, НАТО
Экс-главком НАТО призвал наблюдать за Россией после одного действия Путина
Экс-главком НАТО в Европе призвал пристально следить за союзом России и Вьетнама