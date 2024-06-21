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Вьетнам хочет вернуться к теме ядерной энергетики, сообщил Лихачев
Вьетнам хочет вернуться к теме ядерной энергетики, сообщил Лихачев - РИА Новости, 21.06.2024
Вьетнам хочет вернуться к теме ядерной энергетики, сообщил Лихачев
Руководство Вьетнама демонстрирует желание вернуться к теме ядерной энергетики, переговоры о строительстве АЭС возобновятся после принятия им решения, заявил... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:13
2024-06-21T03:13
2024-06-21T03:37
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководство Вьетнама демонстрирует желание вернуться к теме ядерной энергетики, переговоры о строительстве АЭС возобновятся после принятия им решения, заявил РИА Новости глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Сейчас нынешнее руководство Вьетнама демонстрирует желание возврата к теме ядерной энергетики вообще. И когда такое решение будет принято, автоматически возобновятся переговоры", - рассказал Лихачев Он отметил, что на рубеже 2016-2018 годов Вьетнам принял решение "вообще не использовать атомную энергию в энергобалансе", хотя атомные технологии остались и сотрудничество с Россией продолжалось по проекту центра ядерных технологий. "У нас же был в высокой степени готовности проект "Ниньтхуан-1", тот самый бестселлер, который сейчас мы реализуем и в соседних странах, в том числе и в Китае, и в Бангладеше... Но было принято решение на уровне руководящих государственных органов атомную энергетику не развивать. Поэтому встал этот проект, встали вообще все переговоры", - напомнил Лихачев. Для АЭС "Ниньтхуан-1" "Росатом" в свое время предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Сейчас "Росатом" предлагает своим зарубежным партнерам АЭС не только большой, но и малой мощности, причем как в наземном, так и в плавучем исполнении.
https://ria.ru/20240620/putin-1954361799.html
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в мире, вьетнам, россия, китай, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Вьетнам, Россия, Китай, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Вьетнам хочет вернуться к теме ядерной энергетики, сообщил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: Вьетнам хочет вернуться к теме ядерной энергетики