https://ria.ru/20240621/veterany-1954644497.html

Посол в Армении встретился с ветеранами в преддверии Дня памяти и скорби

Посол в Армении встретился с ветеранами в преддверии Дня памяти и скорби - РИА Новости, 21.06.2024

Посол в Армении встретился с ветеранами в преддверии Дня памяти и скорби

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин в пятницу, в преддверии Дня памяти и скорби, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:38

2024-06-21T23:38

2024-06-21T23:38

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армения

россия

ереван

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин в пятницу, в преддверии Дня памяти и скорби, встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе российской дипмиссии. "Двадцать первого июня, накануне Дня памяти и скорби, в объединении ветеранов Республики Армения состоялась встреча Копыркина, атташе по вопросам обороны Игоря Щербакова и временного поверенного в делах Республики Беларусь в Армении Григория Аксенова с проживающими в Армении ветеранами Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе российского посольства. Посол выразил благодарность собравшимся ветеранам за их подвиг и пожелал им крепкого здоровья. Двум ветеранам он вручил медаль "80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков". "В отличие от тех, кто сегодня пытается забыть или переписать историю, наши страны бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны", - заявил Копыркин. Атташе по вопросам обороны Щербаков отметил вклад братского армянского народа в общую Победу. Во встрече также приняли участие руководство Русского дома в Ереване и активисты общественных организаций, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240621/aktsiya-1954642517.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953940893.html

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в мире, армения, россия, ереван, сергей копыркин