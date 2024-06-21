https://ria.ru/20240621/vengriya-1954439800.html
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2024
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth, что в среду проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:57
2024-06-21T09:57
2024-06-21T09:58
в мире
франция
венгрия
париж
виктор орбан
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth, что в среду проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. "В понедельник я проведу переговоры с премьер-министром Италии в Риме, а в среду - с президентом Франции в Париже", - сказал Орбан. По его словам, встречи состоятся в преддверии выборов руководителей ЕС и венгерского председательства в сообществе, которое стартует с 1 июля.
https://ria.ru/20240610/orban-1952070804.html
франция
венгрия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, венгрия, париж, виктор орбан, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Венгрия, Париж, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе
Премьер Венгрии Орбан в среду проведет переговоры с Макроном в Париже