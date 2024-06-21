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Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2024
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09:57 21.06.2024 (обновлено: 09:58 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/vengriya-1954439800.html
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2024
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth, что в среду проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:57
2024-06-21T09:58
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БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth, что в среду проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. "В понедельник я проведу переговоры с премьер-министром Италии в Риме, а в среду - с президентом Франции в Париже", - сказал Орбан. По его словам, встречи состоятся в преддверии выборов руководителей ЕС и венгерского председательства в сообществе, которое стартует с 1 июля.
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в мире, франция, венгрия, париж, виктор орбан, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, Венгрия, Париж, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе

Премьер Венгрии Орбан в среду проведет переговоры с Макроном в Париже

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth, что в среду проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
"В понедельник я проведу переговоры с премьер-министром Италии в Риме, а в среду - с президентом Франции в Париже", - сказал Орбан.
По его словам, встречи состоятся в преддверии выборов руководителей ЕС и венгерского председательства в сообществе, которое стартует с 1 июля.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Орбан: на выборах в ЕП удалось замедлить поезд, ведущий Европу к войне
10 июня, 22:18
 
В миреФранцияВенгрияПарижВиктор ОрбанЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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