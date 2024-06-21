https://ria.ru/20240621/vengriya-1954439800.html

Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе

Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2024

Орбан проведет переговоры с Макроном на следующей неделе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth, что в среду проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:57

2024-06-21T09:57

2024-06-21T09:58

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франция

венгрия

париж

виктор орбан

эммануэль макрон

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радио Kossuth, что в среду проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. "В понедельник я проведу переговоры с премьер-министром Италии в Риме, а в среду - с президентом Франции в Париже", - сказал Орбан. По его словам, встречи состоятся в преддверии выборов руководителей ЕС и венгерского председательства в сообществе, которое стартует с 1 июля.

https://ria.ru/20240610/orban-1952070804.html

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Дарья Буймова

в мире, франция, венгрия, париж, виктор орбан, эммануэль макрон, евросоюз