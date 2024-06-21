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Суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia - РИА Новости, 21.06.2024
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10:35 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/urazov-1954447874.html
Суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia
Суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia - РИА Новости, 21.06.2024
Суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:35
2024-06-21T10:35
россия
москва
роберт уразов
worldskills russia
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
worldskills international
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Уразову Р.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 19 августа", - рассказал собеседник агентства. По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах. Ранее суд арестовал административного директора - руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств. В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia". АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия, WorldSkills Russia) было создано в 2020 году. Учредителями агентства являются правительство Российской Федерации и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
https://ria.ru/20240411/shabutdinov-1939429138.html
https://ria.ru/20231119/arest-1910371895.html
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россия, москва, роберт уразов, worldskills russia, федеральная служба по труду и занятости (роструд), worldskills international, происшествия
Россия, Москва, Роберт Уразов, WorldSkills Russia, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Worldskills International, Происшествия
Суд арестовал гендиректора WorldSkills Russia

Суд отправил в СИЗО главы WorldSkills Russia Уразова по делу о мошенничестве

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов в зале суда
Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов в зале суда
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов в зале суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Уразову Р.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 19 августа", - рассказал собеседник агентства.
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По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах.
Ранее суд арестовал административного директора - руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова.
Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.
WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств.
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В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".
АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (Ворлдскиллс Россия, WorldSkills Russia) было создано в 2020 году. Учредителями агентства являются правительство Российской Федерации и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
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