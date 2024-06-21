https://ria.ru/20240621/uragan-1954451766.html

Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России

Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России - РИА Новости, 21.06.2024

Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России

Свыше 800 автомобилей получили повреждения при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 25 метров в секунду, на территории девяти... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:53

2024-06-21T10:53

2024-06-21T10:53

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 800 автомобилей получили повреждения при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 25 метров в секунду, на территории девяти регионов Центрального федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате падения деревьев в 9 регионах Центральной России повреждено 808 автомашин", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что больше всего машин были повреждены в Москве (643) и Московской области (124).

https://ria.ru/20240620/dozhd-1954304642.html

москва

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, москва, московская область (подмосковье)