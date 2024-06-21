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Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России - РИА Новости, 21.06.2024
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10:53 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/uragan-1954451766.html
Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России
Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России - РИА Новости, 21.06.2024
Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России
Свыше 800 автомобилей получили повреждения при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 25 метров в секунду, на территории девяти... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:53
2024-06-21T10:53
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 800 автомобилей получили повреждения при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 25 метров в секунду, на территории девяти регионов Центрального федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В результате падения деревьев в 9 регионах Центральной России повреждено 808 автомашин", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что больше всего машин были повреждены в Москве (643) и Московской области (124).
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происшествия, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Циклон повредил более 800 автомобилей в Центральной России

Свыше 800 автомобилей повреждены при циклоне в Центральной России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного дождя в Москве
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Последствия сильного дождя в Москве
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Свыше 800 автомобилей получили повреждения при прохождении мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 25 метров в секунду, на территории девяти регионов Центрального федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате падения деревьев в 9 регионах Центральной России повреждено 808 автомашин", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что больше всего машин были повреждены в Москве (643) и Московской области (124).
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