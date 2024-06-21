https://ria.ru/20240621/uragan-1954445270.html
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах - РИА Новости, 21.06.2024
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах
Почти 2,2 тысячи деревьев упали под натиском ураганного ветра, достигавшего 25 метров в секунду, на территории 12 регионов Центрального федерального округа,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:23
2024-06-21T10:23
2024-06-21T10:30
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 2,2 тысячи деревьев упали под натиском ураганного ветра, достигавшего 25 метров в секунду, на территории 12 регионов Центрального федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 12 регионах ЦФО зафиксировано падение 2180 деревьев", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что во время стихии больше всего деревьев упало в Москве (1185) и Подмосковье (660).
https://ria.ru/20240620/dozhd-1954304642.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах
Почти 2,2 тысячи деревьев упали под натиском ураганного ветра в ЦФО