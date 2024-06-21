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Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах - РИА Новости, 21.06.2024
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10:23 21.06.2024 (обновлено: 10:30 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/uragan-1954445270.html
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах - РИА Новости, 21.06.2024
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах
Почти 2,2 тысячи деревьев упали под натиском ураганного ветра, достигавшего 25 метров в секунду, на территории 12 регионов Центрального федерального округа,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:23
2024-06-21T10:30
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 2,2 тысячи деревьев упали под натиском ураганного ветра, достигавшего 25 метров в секунду, на территории 12 регионов Центрального федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 12 регионах ЦФО зафиксировано падение 2180 деревьев", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что во время стихии больше всего деревьев упало в Москве (1185) и Подмосковье (660).
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Более двух тысяч деревьев рухнули под натиском урагана в 12 регионах

Почти 2,2 тысячи деревьев упали под натиском ураганного ветра в ЦФО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоследствия сильного дождя в Москве
Последствия сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Последствия сильного дождя в Москве
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 2,2 тысячи деревьев упали под натиском ураганного ветра, достигавшего 25 метров в секунду, на территории 12 регионов Центрального федерального округа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 12 регионах ЦФО зафиксировано падение 2180 деревьев", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что во время стихии больше всего деревьев упало в Москве (1185) и Подмосковье (660).
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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