https://ria.ru/20240621/uragan-1954441350.html

В Подмосковье около 270 населенных пунктов остались без света

В Подмосковье около 270 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 21.06.2024

В Подмосковье около 270 населенных пунктов остались без света

Порядка 270 населенных пунктов остались без света после урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:06

2024-06-21T10:06

2024-06-21T10:29

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 270 населенных пунктов остались без света после урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 16 городских округах произошло отключение электроснабжения в 270 населенных пунктах", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в пострадавших от стихии районах проводятся аварийно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954261793.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье)