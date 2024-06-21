https://ria.ru/20240621/uragan-1954438659.html

В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана

В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана - РИА Новости, 21.06.2024

В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана

Семь человек пострадали, по уточненным данным, при падении деревьев во время урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:48

2024-06-21T09:48

2024-06-21T09:54

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали, по уточненным данным, при падении деревьев во время урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В семи городских округах Подмосковья при падении деревьев пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по состоянию на 06.00 пятницы в 34 городских округах региона зарегистрировано падение 660 деревьев.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), происшествия