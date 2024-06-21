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В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана - РИА Новости, 21.06.2024
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09:48 21.06.2024 (обновлено: 09:54 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/uragan-1954438659.html
В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана
В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана - РИА Новости, 21.06.2024
В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана
Семь человек пострадали, по уточненным данным, при падении деревьев во время урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:48
2024-06-21T09:54
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали, по уточненным данным, при падении деревьев во время урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В семи городских округах Подмосковья при падении деревьев пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что по состоянию на 06.00 пятницы в 34 городских округах региона зарегистрировано падение 660 деревьев.
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Новости
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье семь человек пострадали из-за урагана

В Подмосковье семь человек пострадали при падении деревьев во время урагана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семь человек пострадали, по уточненным данным, при падении деревьев во время урагана на территории Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"В семи городских округах Подмосковья при падении деревьев пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по состоянию на 06.00 пятницы в 34 городских округах региона зарегистрировано падение 660 деревьев.
Ураган, гроза и град: погодный апокалипсис в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

Сильный дождь в Москве

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

Сильный дождь в Москве

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

Сильный дождь в Москве

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Сильный дождь в Москве

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

Сильный дождь в Москве

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

Сильный дождь в Москве

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Последствия сильного дождя в Москве

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

Сильный дождь в Москве

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

Сильный дождь в Москве

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

Сильный дождь в Москве

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

Сильный дождь в Москве

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

Сильный дождь в Москве

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

Сильный дождь в Москве

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Последствия сильного дождя в Москве

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 14

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 14

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 14

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 14

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 14

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 14

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 14

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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