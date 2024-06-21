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В Орловской области 75 населенных пунктов остались без света
В Орловской области 75 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 21.06.2024
В Орловской области 75 населенных пунктов остались без света
Жители 75 населенных пунктов Орловской области остались без электроснабжения вследствие непогоды, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:36
2024-06-21T09:36
2024-06-21T09:36
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Жители 75 населенных пунктов Орловской области остались без электроснабжения вследствие непогоды, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону. Накануне спасатели предупредили о ливневых дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 24 метров в секунду в регионе. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений по территории Орловской области на телефон 112 поступала информация об отключении энергоснабжения в 8 муниципальных образованиях (Троснянский, Кромской, Ливенский, Сосковский, Покровский, Знаменский, Шаблыкинский и Должанский районы). Всего в зону отключения попали 75 населенных пунктов", – говорится в сообщении. По данным ведомства, аварийные бригады энергетиков устраняют отключения.
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происшествия, жкх, орловская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Орловская область, Россия
В Орловской области 75 населенных пунктов остались без света
В Орловской области 75 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Жители 75 населенных пунктов Орловской области остались без электроснабжения вследствие непогоды, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
Накануне спасатели предупредили о ливневых дождях, грозах, граде и шквалистом ветре до 24 метров в секунду в регионе.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений по территории Орловской области на телефон 112 поступала информация об отключении энергоснабжения в 8 муниципальных образованиях (Троснянский, Кромской, Ливенский, Сосковский, Покровский, Знаменский, Шаблыкинский и Должанский районы). Всего в зону отключения попали 75 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, аварийные бригады энергетиков устраняют отключения.