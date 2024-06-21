https://ria.ru/20240621/uragan-1954429489.html
При падении деревьев в Москве пострадали 12 человек
При падении деревьев в Москве пострадали 12 человек - РИА Новости, 21.06.2024
При падении деревьев в Москве пострадали 12 человек
Порядка 1,2 тысячи деревьев рухнули во время урагана в Москве, пострадали 12 человек, повреждения получили 643 машины, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:52
2024-06-21T08:52
2024-06-21T09:21
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи деревьев рухнули во время урагана в Москве, пострадали 12 человек, повреждения получили 643 машины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточнённым данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев", - сказал собеседник агентства.По его словам, повреждения получили 643 машины. Кроме того, рухнули три опоры освещения. Собеседник агентства добавил, что при падении деревьев пострадали 12 человек, ещё один погиб.
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москва
При падении деревьев в Москве пострадали 12 человек
Около 1,2 тысячи деревьев упали во время урагана в Москве, пострадали 12 человек
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 1,2 тысячи деревьев рухнули во время урагана в Москве, пострадали 12 человек, повреждения получили 643 машины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По уточнённым данным, при урагане зафиксировано падение 1185 деревьев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, повреждения получили 643 машины. Кроме того, рухнули три опоры освещения. Собеседник агентства добавил, что при падении деревьев пострадали 12 человек, ещё один погиб.