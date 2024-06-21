https://ria.ru/20240621/uragan-1954427800.html

В Москве во время урагана пострадали 35 человек

В Москве во время урагана пострадали 35 человек - РИА Новости, 21.06.2024

В Москве во время урагана пострадали 35 человек

Во время урагана в Москве накануне пострадали 35 человек, двое погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:28

2024-06-21T08:28

2024-06-21T10:06

москва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Во время урагана в Москве накануне пострадали 35 человек, двое погибли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что среди пострадавших шесть детей.Ветром повалило 1185 деревьев, рухнули три опоры освещения. Повреждены 643 машины.На Москву накануне обрушились ливневые дожди и сильный ветер. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. За сутки выпала треть месячной нормы осадков.Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, по столице прошел десятибалльный шторм, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954316792.html

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