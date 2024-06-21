https://ria.ru/20240621/ukraina-1954629614.html
Украина пригрозила ответом на "недружественные шаги" Израиля
Украина пригрозила ответом на "недружественные шаги" Израиля - РИА Новости, 21.06.2024
Украина пригрозила ответом на "недружественные шаги" Израиля
Украина введет ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на де-факто отмену безвизового режима ближневосточной страной, заявило украинское посольство на... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:00
2024-06-21T21:00
2024-06-21T21:42
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина введет ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на де-факто отмену безвизового режима ближневосточной страной, заявило украинское посольство на странице в соцсети."С 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней. Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента введения безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим", — говорится в посте.В ответ Украина введет аналогичные требования для граждан Израиля, включая паломников. Эта мера повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину, уточнили в посольстве.В Киеве заявили, что остаются открытыми к диалогу с Израилем для согласования этих изменений.Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма — хасидизм, совершают паломничество в Умань в Черкасской области Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей.
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в мире, украина, израиль, киев
В мире, Украина, Израиль, Киев
Украина пригрозила ответом на "недружественные шаги" Израиля
Украина заявила, что введет ответные ограничения на въезд гражданам Израиля
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украина введет ограничения на въезд граждан Израиля в ответ на де-факто отмену безвизового режима ближневосточной страной, заявило украинское посольство на странице в соцсети.
"С 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней. Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента введения безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим", — говорится в посте.
В ответ Украина введет аналогичные требования для граждан Израиля, включая паломников. Эта мера повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину, уточнили в посольстве.
В Киеве
заявили, что остаются открытыми к диалогу с Израилем для согласования этих изменений.
Ежегодно десятки тысяч евреев, исповедующих одно из течений иудаизма — хасидизм, совершают паломничество в Умань
в Черкасской области
Украины. В этом городе находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Паломничество приурочено к празднованию Еврейского Нового года Рош ха-Шана, который отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей.