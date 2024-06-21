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На Западе сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 21.06.2024 (обновлено: 21:09 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/ukraina-1954619093.html
На Западе сделали мрачный прогноз по Украине
На Западе сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 21.06.2024
На Западе сделали мрачный прогноз по Украине
США передают НАТО весь контроль за военной поддержкой Украины перед выборами президента, чтобы снять с себя ответственность за грядущие провалы, заявил... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:50
2024-06-21T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
марк рютте
джо байден
нато
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. США передают НАТО весь контроль за военной поддержкой Украины перед выборами президента, чтобы снять с себя ответственность за грядущие провалы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Американцы по сути сваливают Украину на Марка Рютте (кандидат на пост генсека НАТО – прим.ред.) и НАТО. Это подается как способ обеспечить поддержку Украины после американских выборов на случай, если победит определенный человек, — сказал эксперт, намекнув на возможное переизбрание Дональда Трампа. — На самом деле без американцев ничего не работает, и НАТО готовят к тому, что ей придется взять на себя ответственность, когда все окончательно развалится".Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240621/turky-1954526654.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, марк рютте, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Джо Байден, НАТО
На Западе сделали мрачный прогноз по Украине

Меркурис: США отдадут НАТО контроль за военной помощью Украине

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. США передают НАТО весь контроль за военной поддержкой Украины перед выборами президента, чтобы снять с себя ответственность за грядущие провалы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
"Американцы по сути сваливают Украину на Марка Рютте (кандидат на пост генсека НАТО – прим.ред.) и НАТО. Это подается как способ обеспечить поддержку Украины после американских выборов на случай, если победит определенный человек, — сказал эксперт, намекнув на возможное переизбрание Дональда Трампа. — На самом деле без американцев ничего не работает, и НАТО готовят к тому, что ей придется взять на себя ответственность, когда все окончательно развалится".
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампМарк РюттеДжо БайденНАТО
 
 
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