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На Западе сделали мрачный прогноз по Украине
На Западе сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 21.06.2024
На Западе сделали мрачный прогноз по Украине
США передают НАТО весь контроль за военной поддержкой Украины перед выборами президента, чтобы снять с себя ответственность за грядущие провалы, заявил... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:50
2024-06-21T19:50
2024-06-21T21:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. США передают НАТО весь контроль за военной поддержкой Украины перед выборами президента, чтобы снять с себя ответственность за грядущие провалы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran."Американцы по сути сваливают Украину на Марка Рютте (кандидат на пост генсека НАТО – прим.ред.) и НАТО. Это подается как способ обеспечить поддержку Украины после американских выборов на случай, если победит определенный человек, — сказал эксперт, намекнув на возможное переизбрание Дональда Трампа. — На самом деле без американцев ничего не работает, и НАТО готовят к тому, что ей придется взять на себя ответственность, когда все окончательно развалится".Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, марк рютте, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Джо Байден, НАТО
На Западе сделали мрачный прогноз по Украине
Меркурис: США отдадут НАТО контроль за военной помощью Украине