https://ria.ru/20240621/ukraina-1954569750.html
В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского
В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 21.06.2024
В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского
На Украине начнется открытая фаза неповиновения из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:50
2024-06-21T16:50
2024-06-21T16:51
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Украине начнется открытая фаза неповиновения из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka."Зеленский и Ермак постоянно проводят социологические опросы, особенно закрытые. И они же видят, что украинское общество не хочет воевать, общество хочет переговоров, а рейтинг Зеленского, всех этих прокуратур и спецслужб уже ниже плинтуса. То есть у народа идет отторжение власти. А когда идет отторжение власти, рано или поздно должна начаться открытая фаза неповиновения, тем более, когда нарушена конституция и нет легитимного руководства", — отметил эксперт.По его мнению, Запад может заменить Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку это единственный вариант сесть за стол переговоров с Россией и прекратить вооруженный конфликт.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как ранее заявил российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин
В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского
Соскин: у украинцев началось отторжение власти из-за ее узурпации Зеленским
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Украине начнется открытая фаза неповиновения из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka.
"Зеленский и Ермак постоянно проводят социологические опросы, особенно закрытые. И они же видят, что украинское общество не хочет воевать, общество хочет переговоров, а рейтинг Зеленского, всех этих прокуратур и спецслужб уже ниже плинтуса. То есть у народа идет отторжение власти. А когда идет отторжение власти, рано или поздно должна начаться открытая фаза неповиновения, тем более, когда нарушена конституция и нет легитимного руководства", — отметил эксперт.
По его мнению, Запад может заменить Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного
, поскольку это единственный вариант сесть за стол переговоров с Россией
и прекратить вооруженный конфликт.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как ранее заявил российский лидер Владимир Путин
, Москва
исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.