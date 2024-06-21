https://ria.ru/20240621/ukraina-1954569750.html

В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского

В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 21.06.2024

В Киеве раскрыли, что начнется на Украине из-за нелегитимности Зеленского

На Украине начнется открытая фаза неповиновения из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:50

2024-06-21T16:50

2024-06-21T16:51

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олег соскин

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Украине начнется открытая фаза неповиновения из-за нелегитимности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka."Зеленский и Ермак постоянно проводят социологические опросы, особенно закрытые. И они же видят, что украинское общество не хочет воевать, общество хочет переговоров, а рейтинг Зеленского, всех этих прокуратур и спецслужб уже ниже плинтуса. То есть у народа идет отторжение власти. А когда идет отторжение власти, рано или поздно должна начаться открытая фаза неповиновения, тем более, когда нарушена конституция и нет легитимного руководства", — отметил эксперт.По его мнению, Запад может заменить Зеленского на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку это единственный вариант сесть за стол переговоров с Россией и прекратить вооруженный конфликт.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как ранее заявил российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

https://ria.ru/20240621/medvedev-1954469126.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин