https://ria.ru/20240621/ukraina-1954536523.html

Бывшее минобороны Словакии передало ВСУ запчасти на шесть миллионов евро

Бывшее минобороны Словакии передало ВСУ запчасти на шесть миллионов евро - РИА Новости, 21.06.2024

Бывшее минобороны Словакии передало ВСУ запчасти на шесть миллионов евро

Бывшее руководство министерства обороны Словакии в 2023 году передало Украине вместе с истребителями МиГ-29 и запчасти стоимостью 6 миллионов евро, которые... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:11

2024-06-21T15:11

2024-06-21T15:47

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БРАТИСЛАВА, 21 июн - РИА Новости. Бывшее руководство министерства обороны Словакии в 2023 году передало Украине вместе с истребителями МиГ-29 и запчасти стоимостью 6 миллионов евро, которые принадлежали российской фирме, заявил государственный секретарь оборонного ведомства Игор Мелихер."Российская Федерация, вернее ее фирма, в то время имела на (военном аэродроме - ред.) Слиач свое имущество на сумму более 6 миллионов евро, это были запасные части, так называемая аптечка, которая использовалась для того, чтобы сохранить подвижность техники. Правительство, которое было в отставке, сделало такую вещь: забрало это чужое имущество и послало его вместе с МиГами и системой ПВО "Куб" на Украину", - сказал Мелихер на пресс-конференции в пятницу.По его словам, российская сторона призывала к встрече на нейтральной территории для обсуждения вопроса возвращения ей этого имущества, но прежнее руководство министерства обороны Словакии эту просьбу проигнорировало.Он отметил, что также существовал документ, который запрещал Словакии передавать данную военную технику другим странам. Все это, по словам Мелихера, должно было создать юридические препятствия для отправки на Украину истребителей и систем ПВО, но бывшее руководство словацкого министерства обороны все равно это сделало.Ранее в пятницу он также сообщил, что в течение сегодняшнего дня министерство обороны подаст заявление в правоохранительные органы в отношении бывшего руководства ведомства по подозрению в совершении саботажа, злоупотреблении властью и нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом.Ранее Мелихер говорил, что истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно, а в отношении бывшего министра обороны Словакии Надя будут приняты правовые меры. Мелихер отмечал, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей стоимостью более 500 миллионов евро.Словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщал, что министерству обороны Словакии не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи истребителей МиГ-29 Украине правительством Эдуарда Хегера в 2023 году.В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое возглавлял на тот момент Хегер, но его кабмин продолжил исполнять обязанности с ограниченными полномочиями. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия действующего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования обстоятельств передачи Киеву этой военной техники, утверждая, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения. Бывший министр обороны Ярослав Надь, который входил в кабмин Хегера, в свою очередь утверждал, что перед принятием решения о передаче техники Украине был проведен юридический анализ данной процедуры, подтверждающий ее правомерность.Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://radiosputnik.ru/20240620/istrebiteli-1954335313.html

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

https://radiosputnik.ru/20240521/tekhnika-1947525060.html

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вооруженные силы украины, словакия, киев, украина, миг-29, в мире