https://ria.ru/20240621/ukraina-1954485264.html

На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине

На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 21.06.2024

На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине

Многим на Западе понятен исход конфликта на Украине, там считают, что урегулирование будет подразумевать, что Киев не вступит в НАТО и согласится на прекращение РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:50

2024-06-21T12:50

2024-06-21T12:50

в мире

украина

киев

россия

владимир путин

олаф шольц

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948907136_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_1d1224ca1f72fb42ccabca57d78e1db4.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многим на Западе понятен исход конфликта на Украине, там считают, что урегулирование будет подразумевать, что Киев не вступит в НАТО и согласится на прекращение огня по существующим линиям контроля, заявил журналу Spectator бывший западный чиновник, который часто бывает на Украине. "Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", - сказал бывший чиновник журналу Spectator. Журнал, полагает, что все страны настраиваются на "предмирную" позицию, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно указал, что конфликт должен завершиться на возможном следующем саммите. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240621/lavrov-1954470171.html

https://ria.ru/20240621/lavrov-1954467948.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир путин, олаф шольц, нато, евросоюз, политика