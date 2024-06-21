На Западе раскрыли, как закончится конфликт на Украине
Spectator: конфликт на Украине закончится тем, что Киев не вступит в НАТО
© AP Photo / Jae C. HongМогилы погибших украинских военных
© AP Photo / Jae C. Hong
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Многим на Западе понятен исход конфликта на Украине, там считают, что урегулирование будет подразумевать, что Киев не вступит в НАТО и согласится на прекращение огня по существующим линиям контроля, заявил журналу Spectator бывший западный чиновник, который часто бывает на Украине.
"Невероятно очевидно, как закончится эта война: прекращение огня по линии контроля плюс гарантии безопасности для Киева, недотягивающие до полного членства в НАТО. Без формальных уступок территорий. Украина станет как Кипр, член ЕС, который не признает, что он был разделен", - сказал бывший чиновник журналу Spectator.
Журнал, полагает, что все страны настраиваются на "предмирную" позицию, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно указал, что конфликт должен завершиться на возможном следующем саммите.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.