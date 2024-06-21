Лавров заявил, что давно перестал следить за заявлениями Украины
Лавров: перестал следить за заявлениями Украины, анализировать их невозможно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уже давно перестал следить за заявлениями Украины по теме следующей "мирной" конференции.
Ранее глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на прошедшей конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер заявил, что следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде. По словам дипломата, возможное место проведения конференции - Саудовская Аравия.
"Я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований... Заявления о том, как конкретно они хотят выходить из кризиса, я давно перестал читать. Анализировать их невозможно", - сказал Лавров по итогам СМИД ОДКБ.
Он добавил, что весь смысл конференции в Швейцарии заключался в том, чтобы консолидировать страны мирового большинства вокруг "формулы" Владимира Зеленского, но Киев понял, что "мировое большинство не хочет подписываться под ультиматумами в адрес России".
"Тогда по ходу дела они быстренько поменяли повестку дня, выбросили на первый план вопросы продовольственной безопасности, ядерной безопасности и гуманитарные вопросы, считая, что такой безобидный набор вопросов позволит заручиться максимальным количеством подписантов. И тоже не получилось", - отметил министр.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине.
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Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.