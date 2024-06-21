https://ria.ru/20240621/ukraina-1954437554.html

На Украине задержали восемь мужчин, пытавшихся бежать в Венгрию

На Украине задержали восемь мужчин, пытавшихся бежать в Венгрию - РИА Новости, 21.06.2024

На Украине задержали восемь мужчин, пытавшихся бежать в Венгрию

Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу о задержании восьми граждан, которые пытались бежать в Венгрию через реку Тиса, в их отношении составлены... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:43

2024-06-21T09:43

2024-06-21T09:55

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венгрия

закарпатская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу о задержании восьми граждан, которые пытались бежать в Венгрию через реку Тиса, в их отношении составлены административные протоколы, дела направлены в суд. Западное региональное управление погранслужбы Украины 19 июня сообщало, что в Закарпатской области введены дополнительные ограничения в приграничных районах. "Пограничники в Закарпатье остановили машину, в которой, кроме водителя, находилось 8 пассажиров. Оказалось, что, воспользовавшись услугами переправщиков и заплатив по 8-11 тысяч долларов, мужчины рассчитывали попасть в Венгрию. Но это еще не всё. На берегу Тисы их ждали трое подростков с резиновой лодкой. Несовершеннолетние признались, что должны были отдать "клиентам" плавсредство и показать место пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. По данным ведомства, в отношении мужчин составлены административные протоколы, дела направлены в суд. Как сообщала в декабре 2023 года госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным ведомства, с февраля 2022 года в реке Тиса, на границе Украины и Румынии, утонули 35 человек, пытавшихся пересечь её вплавь. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949956998.html

https://ria.ru/20240620/odessa-1954306831.html

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в мире, украина, венгрия, закарпатская область, владимир зеленский