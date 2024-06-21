https://ria.ru/20240621/ukraina-1954418342.html

Украина увеличила импорт электроэнергии до максимума с начала спецоперации

Украина увеличила импорт электроэнергии до максимума с начала спецоперации - РИА Новости, 21.06.2024

Украина увеличила импорт электроэнергии до максимума с начала спецоперации

Украина в мае нарастила импорт электроэнергии в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до 35,1 миллиона долларов, что является максимумом с начала... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:07

2024-06-21T05:07

2024-06-21T06:37

экономика

украина

россия

венгрия

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украина в мае нарастила импорт электроэнергии в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до 35,1 миллиона долларов, что является максимумом с начала спецоперации России, подсчитало РИА Новости по данным украинской таможни. В апреле Киев закупил электроэнергию на 20,5 миллиона долларов, при этом в мае прошлого года этот показатель составил лишь 5,5 миллиона долларов. Стоимость майского импорта стала максимальной с февраля 2022 года и четвертой как минимум с 2009 года — более ранних данных в открытом доступе нет. Больше электроэнергии Украина закупала лишь в феврале 2022 года — 42,6 миллиона долларов, в январе 2022 года — на 40 миллионов долларов, а также в декабре 2019 года — 37 миллионов долларов. Главным поставщиком электроэнергии оказалась Венгрия, которая заработала на этом 10,5 миллиона долларов. Далее идут Румыния (9,2 миллиона долларов) и Словакия (7,1 миллиона долларов). Еще на 8,3 миллиона долларов электроэнергии было поставлено другими странами.В целом Украина в этом году закупила у других стран электроэнергии на рекордные 109,9 миллиона долларов, что на 46% больше показателя годом ранее. Основными поставщиками выступили Словакия (28,1%), Румыния (27,1%) и Венгрия (15,5%). В ответ на атаки Киева по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. Владимир Зеленский в июне говорил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943274807.html

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954400934.html

украина

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экономика, украина, россия, венгрия, владимир зеленский