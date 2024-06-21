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На Украине забили тревогу из-за угрозы стране от ВСУ
На Украине забили тревогу из-за угрозы стране от ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
На Украине забили тревогу из-за угрозы стране от ВСУ
На Украине участились случаи домашнего насилиями военными с фронта, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Игоря... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:09
2024-06-21T14:09
2024-06-21T14:09
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На Украине участились случаи домашнего насилиями военными с фронта, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Игоря Клименко."Очень большой процент, около 60 процентов, совершающих домашнее насилие, — это военные. И речь идет не только о военных Вооруженных сил Украины, а обо всех, кто был на фронте", — признался он.Как указали журналисты, случаи домашнего насилия на Украине увеличились с начала этого года и продолжают расти.В июне Sky News сообщала, что украинские солдаты с психологическими травмами представляют угрозу для других в рядах ВСУ, поскольку многие военные не получают достаточного лечения.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина за месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240621/oruzhie-1954430750.html
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в мире, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, игорь клименко, политика
В мире, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Игорь Клименко, Политика
На Украине забили тревогу из-за угрозы стране от ВСУ
Глава МВД Украины сообщил об увеличении случаев домашнего насилия военными