https://ria.ru/20240621/ufa-1954612189.html
Житель Уфы по пытался угнать машину полицейских, пока они разнимали драку
Житель Уфы по пытался угнать машину полицейских, пока они разнимали драку - РИА Новости, 21.06.2024
Житель Уфы по пытался угнать машину полицейских, пока они разнимали драку
Житель Уфы попытался угнать полицейский автомобиль, пока правоохранители разнимали двух дерущихся парней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:02
2024-06-21T19:02
2024-06-21T19:14
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УФА, 21 июн - РИА Новости. Житель Уфы попытался угнать полицейский автомобиль, пока правоохранители разнимали двух дерущихся парней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "Сегодня ночью в отдел полиции №5 УМВД России по Уфе поступило сообщение о драке между двумя молодыми людьми во дворе дома по ул. Комарова. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы безотлагательно покинули служебный автомобиль и стали принимать меры для пресечения правонарушения", - рассказали в пресс-службе. Пока правоохранители разнимали дерущихся, ситуацией воспользовался один из стоящих в стороне мужчин, который до этого безучастно наблюдал за происходящим. Он сел в автомобиль полицейских на место водителя и предпринял попытку скрыться. При этом он причинил травмы стражу порядка, пытавшемуся его остановить, сообщили в полиции. "Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Собранные по факту применения насилия в отношении представителя власти материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240621/mchs-1954497043.html
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Житель Уфы по пытался угнать машину полицейских, пока они разнимали драку
Уфимец попытался угнать автомобиль полиции, пока правоохранители разнимали драку
УФА, 21 июн - РИА Новости. Житель Уфы попытался угнать полицейский автомобиль, пока правоохранители разнимали двух дерущихся парней, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
"Сегодня ночью в отдел полиции №5 УМВД России
по Уфе поступило сообщение о драке между двумя молодыми людьми во дворе дома по ул. Комарова. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы безотлагательно покинули служебный автомобиль и стали принимать меры для пресечения правонарушения", - рассказали в пресс-службе.
Пока правоохранители разнимали дерущихся, ситуацией воспользовался один из стоящих в стороне мужчин, который до этого безучастно наблюдал за происходящим. Он сел в автомобиль полицейских на место водителя и предпринял попытку скрыться. При этом он причинил травмы стражу порядка, пытавшемуся его остановить, сообщили в полиции.
"Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Собранные по факту применения насилия в отношении представителя власти материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы", - сообщили в пресс-службе ведомства.