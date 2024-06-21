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ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 21.06.2024
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре
Украинские войска ударили по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:24
2024-06-21T20:24
2024-06-21T20:44
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска ударили по подстанции "Радуга" в Энергодаре, сообщается в Telegram-канале администрации города."ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга". Поврежден трансформатор. Специалисты работают над устранением проблемы", — говорится в публикации.В среду вечером ВСУ атаковали беспилотниками другую подстанцию в городе — "Луч". Энергодар оказался обесточен. Вскоре электричество вернули, город запитали с Запорожской АЭС. Сама подстанция восстановлению не подлежит.Как уточнила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, украинская артиллерия била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
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энергодар, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре
ВСУ нанесли удар по подстанции "Радуга" в Энергодаре, поврежден трансформатор