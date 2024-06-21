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При ударе Израиля по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек
При ударе Израиля по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек - РИА Новости, 21.06.2024
При ударе Израиля по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о гибели 18 человек и ранении еще 35 в ходе удара Израиля по палаткам беженцев в районе Аль-Маваси в Рафахе... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:19
2024-06-21T18:19
2024-06-21T18:21
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о гибели 18 человек и ранении еще 35 в ходе удара Израиля по палаткам беженцев в районе Аль-Маваси в Рафахе на юге сектора Газа. "На данный момент наши команды столкнулись с 18 мучениками и 35 ранеными в результате нападения оккупационных сил на палатки перемещенных лиц в Аль-Маваси, Рафах", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
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в мире, израиль, рафах (провинция), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударе Израиля по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек
При ударе ЦАХАЛ по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек, 35 пострадали