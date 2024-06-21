https://ria.ru/20240621/udar-1954598108.html

При ударе Израиля по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек

При ударе Израиля по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек - РИА Новости, 21.06.2024

При ударе Израиля по палаткам беженцев в Рафахе погибли 18 человек

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о гибели 18 человек и ранении еще 35 в ходе удара Израиля по палаткам беженцев в районе Аль-Маваси в Рафахе... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:19

2024-06-21T18:19

2024-06-21T18:21

в мире

израиль

рафах (провинция)

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о гибели 18 человек и ранении еще 35 в ходе удара Израиля по палаткам беженцев в районе Аль-Маваси в Рафахе на юге сектора Газа. "На данный момент наши команды столкнулись с 18 мучениками и 35 ранеными в результате нападения оккупационных сил на палатки перемещенных лиц в Аль-Маваси, Рафах", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.

https://ria.ru/20240527/rafakh-1948767194.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году