https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954431162.html

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск - РИА Новости, 21.06.2024

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск к выполнению задач по предназначению, сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:05

2024-06-21T09:05

2024-06-21T15:49

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МИНСК, 21 июн — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск к выполнению задач по предназначению, сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram."Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях", — уточнили в ведомстве.В проверке участвуют воинские части и подразделения оперативных командований, Сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. На первом этапе они отработают оперативное занятие назначенных районов и их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство.Затем военным предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Также в министерстве добавили, что возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.Как уточнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко, Силы специальных операций после выдвижения в назначенные районы и создания там системы заграждений отработают поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, службу на блокпостах, а также оперативное реагирование и выход на назначенные рубежи.В свою очередь, подразделения зенитных ракетных войск выдвинутся в новые позиционные районы, а затем завершат создание системы прикрытия важных объектов на угрожаемых направлениях.Авиация отработает доставку и высадку штурмовых групп, поддержку сухопутной группировки, а также истребительное авиационное прикрытие важных объектов в рамках системы противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20240412/lukashenko-1939615566.html

https://ria.ru/20240531/litva-1949702380.html

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