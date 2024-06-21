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В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск - РИА Новости, 21.06.2024
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск к выполнению задач по предназначению, сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:05
2024-06-21T09:05
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МИНСК, 21 июн — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск к выполнению задач по предназначению, сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram."Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях", — уточнили в ведомстве.В проверке участвуют воинские части и подразделения оперативных командований, Сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. На первом этапе они отработают оперативное занятие назначенных районов и их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство.Затем военным предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Также в министерстве добавили, что возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.Как уточнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко, Силы специальных операций после выдвижения в назначенные районы и создания там системы заграждений отработают поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, службу на блокпостах, а также оперативное реагирование и выход на назначенные рубежи.В свою очередь, подразделения зенитных ракетных войск выдвинутся в новые позиционные районы, а затем завершат создание системы прикрытия важных объектов на угрожаемых направлениях.Авиация отработает доставку и высадку штурмовых групп, поддержку сухопутной группировки, а также истребительное авиационное прикрытие важных объектов в рамках системы противовоздушной обороны.
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белоруссия, в мире
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск
В Белоруссии началась проверка готовности армии к выполнению задач
МИНСК, 21 июн — РИА Новости.
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск к выполнению задач по предназначению, сообщила пресс-служба Минобороны страны в Telegram
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"Для проведения проверки будут задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях", — уточнили в ведомстве.
В проверке участвуют воинские части и подразделения оперативных командований, Сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
На первом этапе они отработают оперативное занятие назначенных районов и их инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, заступление на боевое дежурство.
Затем военным предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
Также в министерстве добавили, что возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.
Как уточнил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко, Силы специальных операций после выдвижения в назначенные районы и создания там системы заграждений отработают поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, службу на блокпостах, а также оперативное реагирование и выход на назначенные рубежи.
В свою очередь, подразделения зенитных ракетных войск выдвинутся в новые позиционные районы, а затем завершат создание системы прикрытия важных объектов на угрожаемых направлениях.
Авиация отработает доставку и высадку штурмовых групп, поддержку сухопутной группировки, а также истребительное авиационное прикрытие важных объектов в рамках системы противовоздушной обороны.