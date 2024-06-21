https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954419084.html
Комплексы "Бал" на Камчатке выполнят учебные удары по кораблям противника
Комплексы "Бал" на Камчатке выполнят учебные удары по кораблям противника - РИА Новости, 21.06.2024
Комплексы "Бал" на Камчатке выполнят учебные удары по кораблям противника
Береговые ракетные комплексы "Бал" на Камчатке заняли позиции для нанесения удара по условному десантному отряду кораблей противника в ходе учения... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:22
2024-06-21T05:22
2024-06-21T05:29
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бал" на Камчатке заняли позиции для нанесения удара по условному десантному отряду кораблей противника в ходе учения Тихоокеанского флота (ТОФ) России, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ . "Береговые ракетные комплексы "Бал" в рамках двустороннего учения Тихоокеанского флота выполнят электронные пуски ракет по кораблям условного противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевые расчёты дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Тихоокеанского флота вышли в позиционный район на Камчатке в рамках начавшегося ранее двустороннего учения группировок сил флота. Расчёты совершили марш по пересеченной местности, отработали нормативы приведения пусковых установок в готовность к применению ракетного оружия и организацию маскировки машин. "На марше и непосредственно на позиции решались задачи походного охранения колоны от атак диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации и БПЛА условного противника", - уточнили в отделе. В ходе учения мобильные пусковые установки "Бал" отработают алгоритм получения целеуказания и нанесение удара по десантному отряду кораблей условного противника. Будут проведены учебные электронные пуски ракет. Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".
https://ria.ru/20240618/ucheniya-1953560107.html
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безопасность, камчатка, россия, тихий океан, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Камчатка, Россия, Тихий океан, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России
Комплексы "Бал" на Камчатке выполнят учебные удары по кораблям противника
Комплексы "Бал" на учениях на Камчатке выполнят удары по кораблям противника
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бал" на Камчатке заняли позиции для нанесения удара по условному десантному отряду кораблей противника в ходе учения Тихоокеанского флота (ТОФ) России, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ .
"Береговые ракетные комплексы "Бал" в рамках двустороннего учения Тихоокеанского флота выполнят электронные пуски ракет по кораблям условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевые расчёты дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Тихоокеанского флота вышли в позиционный район на Камчатке в рамках начавшегося ранее двустороннего учения группировок сил флота. Расчёты совершили марш по пересеченной местности, отработали нормативы приведения пусковых установок в готовность к применению ракетного оружия и организацию маскировки машин.
"На марше и непосредственно на позиции решались задачи походного охранения колоны от атак диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации и БПЛА условного противника", - уточнили в отделе.
В ходе учения мобильные пусковые установки "Бал" отработают алгоритм получения целеуказания и нанесение удара по десантному отряду кораблей условного противника. Будут проведены учебные электронные пуски ракет.
Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана
, Японского и Охотского морей
под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины
. Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".