https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954419084.html

Комплексы "Бал" на Камчатке выполнят учебные удары по кораблям противника

Комплексы "Бал" на Камчатке выполнят учебные удары по кораблям противника - РИА Новости, 21.06.2024

Комплексы "Бал" на Камчатке выполнят учебные удары по кораблям противника

Береговые ракетные комплексы "Бал" на Камчатке заняли позиции для нанесения удара по условному десантному отряду кораблей противника в ходе учения... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:22

2024-06-21T05:22

2024-06-21T05:29

безопасность

камчатка

россия

тихий океан

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бал" на Камчатке заняли позиции для нанесения удара по условному десантному отряду кораблей противника в ходе учения Тихоокеанского флота (ТОФ) России, сообщил отдел информационного обеспечения ТОФ . "Береговые ракетные комплексы "Бал" в рамках двустороннего учения Тихоокеанского флота выполнят электронные пуски ракет по кораблям условного противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевые расчёты дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Тихоокеанского флота вышли в позиционный район на Камчатке в рамках начавшегося ранее двустороннего учения группировок сил флота. Расчёты совершили марш по пересеченной местности, отработали нормативы приведения пусковых установок в готовность к применению ракетного оружия и организацию маскировки машин. "На марше и непосредственно на позиции решались задачи походного охранения колоны от атак диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации и БПЛА условного противника", - уточнили в отделе. В ходе учения мобильные пусковые установки "Бал" отработают алгоритм получения целеуказания и нанесение удара по десантному отряду кораблей условного противника. Будут проведены учебные электронные пуски ракет. Двустороннее тактическое учение группировок сил Тихоокеанского флота проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчёты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

https://ria.ru/20240618/ucheniya-1953560107.html

https://ria.ru/20240514/flot-1945774657.html

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безопасность, камчатка, россия, тихий океан, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии