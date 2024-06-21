https://ria.ru/20240621/turtsiya-1954444892.html

В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов

В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов - РИА Новости, 21.06.2024

В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов

Турция не откажется от российских туристов на фоне проблем с оплатой услуг и высоких цен, Анкаре и Москве необходимо работать над совместной системой с участием РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:22

2024-06-21T10:22

2024-06-21T10:22

туризм

турция

россия

анкара (провинция)

алексей ерхов

туризм

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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Турция не откажется от российских туристов на фоне проблем с оплатой услуг и высоких цен, Анкаре и Москве необходимо работать над совместной системой с участием банков двух стран, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понёс потери в 20% на российском рынке. Другое издание - Aydınlık - писало, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Необходимо всеобъемлющее решение проблемы для российских туристов. Российская платежная система "Мир" и турецкая система TROY в этой связи являются, на мой взгляд, устойчивыми. Необходимо работать над системой с совместным участием как российских, так и турецких банков", - заявил политик. По его словам, экономика Турции начинает стабилизироваться. "Это восстановление равновесия естественным образом приводит к повышению курса турецкой лиры и относительному увеличению стоимости туризма. Но ни Турция не откажется от российских туристов, ни Россия не откажется от братской страны на юге, где её граждане могут комфортно отдыхать. Стабилизация экономики - неизбежный процесс для Турции. Российские граждане также будут оценивать этот результат баланса, учитывая качество своего отдыха", - подчеркнул Топкурулу. При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Однако ранее посол РФ Алексей Ерхов, заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.

https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html

https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html

https://ria.ru/20240606/turtsiya-1950877045.html

турция

россия

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, анкара (провинция), алексей ерхов, туризм