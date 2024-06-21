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В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов - РИА Новости, 21.06.2024
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Туризм
 
10:22 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/turtsiya-1954444892.html
В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов
В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов - РИА Новости, 21.06.2024
В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов
Турция не откажется от российских туристов на фоне проблем с оплатой услуг и высоких цен, Анкаре и Москве необходимо работать над совместной системой с участием РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:22
2024-06-21T10:22
туризм
турция
россия
анкара (провинция)
алексей ерхов
туризм
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АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Турция не откажется от российских туристов на фоне проблем с оплатой услуг и высоких цен, Анкаре и Москве необходимо работать над совместной системой с участием банков двух стран, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понёс потери в 20% на российском рынке. Другое издание - Aydınlık - писало, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. "Необходимо всеобъемлющее решение проблемы для российских туристов. Российская платежная система "Мир" и турецкая система TROY в этой связи являются, на мой взгляд, устойчивыми. Необходимо работать над системой с совместным участием как российских, так и турецких банков", - заявил политик. По его словам, экономика Турции начинает стабилизироваться. "Это восстановление равновесия естественным образом приводит к повышению курса турецкой лиры и относительному увеличению стоимости туризма. Но ни Турция не откажется от российских туристов, ни Россия не откажется от братской страны на юге, где её граждане могут комфортно отдыхать. Стабилизация экономики - неизбежный процесс для Турции. Российские граждане также будут оценивать этот результат баланса, учитывая качество своего отдыха", - подчеркнул Топкурулу. При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны. Однако ранее посол РФ Алексей Ерхов, заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году. "Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html
https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html
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турция
россия
анкара (провинция)
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турция, россия, анкара (провинция), алексей ерхов, туризм
Туризм, Турция, Россия, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Туризм
В Турции заявили, что не откажутся от российских туристов

Зампред Vatan: Турция не откажется от туристов из России из-за проблем с оплатой

© РИА Новости / Мария СеливановаСтамбул. Туристы у Голубой мечети
Стамбул. Туристы у Голубой мечети - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Стамбул. Туристы у Голубой мечети. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Турция не откажется от российских туристов на фоне проблем с оплатой услуг и высоких цен, Анкаре и Москве необходимо работать над совместной системой с участием банков двух стран, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понёс потери в 20% на российском рынке. Другое издание - Aydınlık - писало, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями.
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"Необходимо всеобъемлющее решение проблемы для российских туристов. Российская платежная система "Мир" и турецкая система TROY в этой связи являются, на мой взгляд, устойчивыми. Необходимо работать над системой с совместным участием как российских, так и турецких банков", - заявил политик.
По его словам, экономика Турции начинает стабилизироваться.
"Это восстановление равновесия естественным образом приводит к повышению курса турецкой лиры и относительному увеличению стоимости туризма. Но ни Турция не откажется от российских туристов, ни Россия не откажется от братской страны на юге, где её граждане могут комфортно отдыхать. Стабилизация экономики - неизбежный процесс для Турции. Российские граждане также будут оценивать этот результат баланса, учитывая качество своего отдыха", - подчеркнул Топкурулу.
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При этом власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в этом году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели, заявил РИА Новости источник в минкультуры и туризма страны.
Однако ранее посол РФ Алексей Ерхов, заявлял, что число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году.
"Родина" - партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
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ТуризмТурцияРоссияАнкара (провинция)Алексей ЕрховТуризм
 
 
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