https://ria.ru/20240621/turky-1954526654.html

"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине

"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине - РИА Новости, 21.06.2024

"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине

Читатели турецкого портала Haber7 отреагировали на заявление Путина о готовности России продолжать диалог с украинской стороной на базе переговоров, проведенных РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:47

2024-06-21T14:47

2024-06-21T17:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 отреагировали на заявление Путина о готовности России продолжать диалог с украинской стороной на базе переговоров, проведенных в Стамбуле и Минске."Украина, может быть, это твой последний шанс", — спрогнозировал читатель."Предложение Путина нужно рассмотреть очень внимательно, необходимо достичь результата. Если Украина просто самовольно отклонит эти условия, нам придется выслать всех украинцев из Турции", — предложил участник дискуссии."Чтобы остановить боевые действия, Зеленскому необходимо отказаться от любви к Западу", — заявил один из комментаторов."Украина затянула конфликт на два года, потому что этого хотела Америка", — резюмировал еще один читатель.Ранее на пресс-конференции в столице Вьетнама президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска. Достигнутые в Стамбуле договоренности были в принципе приемлемы для украинской стороны, добавил российский лидер.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html

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в мире, стамбул, россия, минск, владимир путин