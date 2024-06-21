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"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 21.06.2024 (обновлено: 17:42 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/turky-1954526654.html
"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине
"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине - РИА Новости, 21.06.2024
"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине
Читатели турецкого портала Haber7 отреагировали на заявление Путина о готовности России продолжать диалог с украинской стороной на базе переговоров, проведенных РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:47
2024-06-21T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
россия
минск
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 отреагировали на заявление Путина о готовности России продолжать диалог с украинской стороной на базе переговоров, проведенных в Стамбуле и Минске."Украина, может быть, это твой последний шанс", — спрогнозировал читатель."Предложение Путина нужно рассмотреть очень внимательно, необходимо достичь результата. Если Украина просто самовольно отклонит эти условия, нам придется выслать всех украинцев из Турции", — предложил участник дискуссии."Чтобы остановить боевые действия, Зеленскому необходимо отказаться от любви к Западу", — заявил один из комментаторов."Украина затянула конфликт на два года, потому что этого хотела Америка", — резюмировал еще один читатель.Ранее на пресс-конференции в столице Вьетнама президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска. Достигнутые в Стамбуле договоренности были в принципе приемлемы для украинской стороны, добавил российский лидер.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html
https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html
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в мире, стамбул, россия, минск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Россия, Минск, Владимир Путин

"Твой последний шанс". Турки поддержали предложение Путина по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Ханое
Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Ханое - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Читатели турецкого портала Haber7 отреагировали на заявление Путина о готовности России продолжать диалог с украинской стороной на базе переговоров, проведенных в Стамбуле и Минске.
"Украина, может быть, это твой последний шанс", — спрогнозировал читатель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 08:00
"Предложение Путина нужно рассмотреть очень внимательно, необходимо достичь результата. Если Украина просто самовольно отклонит эти условия, нам придется выслать всех украинцев из Турции", — предложил участник дискуссии.
"Чтобы остановить боевые действия, Зеленскому необходимо отказаться от любви к Западу", — заявил один из комментаторов.
"Украина затянула конфликт на два года, потому что этого хотела Америка", — резюмировал еще один читатель.
Ранее на пресс-конференции в столице Вьетнама президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска. Достигнутые в Стамбуле договоренности были в принципе приемлемы для украинской стороны, добавил российский лидер.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Абсолютно конкретно": на Западе восхитились предложением Путина по Украине
15 июня, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтамбулРоссияМинскВладимир Путин
 
 
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