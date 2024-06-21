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Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50% - РИА Новости, 21.06.2024
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Туризм
 
14:49 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/turizm-1954529325.html
Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%
Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50% - РИА Новости, 21.06.2024
Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%
Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:49
2024-06-21T14:49
туризм
россия
москва
ближний восток
брикс
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Благодаря всей проделанной работе иностранные туристы стали чаще путешествовать по России. С начала года у нас на 50% вырос туристический поток. Но цель у нас выше - 16 миллионов поездок к 2030 году", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве. Кроме того, он указал, что Россия готовится к полной отмене виз с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. По данным Минэкономразвития, в 2023 году число посетивших Россию иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 миллионов человек.
https://ria.ru/20240621/turizm-1954428794.html
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россия, москва, ближний восток, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Россия, Москва, Ближний Восток, БРИКС, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%

Решетников: въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иностранные туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Благодаря всей проделанной работе иностранные туристы стали чаще путешествовать по России. С начала года у нас на 50% вырос туристический поток. Но цель у нас выше - 16 миллионов поездок к 2030 году", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве.
Кроме того, он указал, что Россия готовится к полной отмене виз с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.
По данным Минэкономразвития, в 2023 году число посетивших Россию иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 миллионов человек.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию
Вчера, 08:42
 
ТуризмРоссияМоскваБлижний ВостокБРИКСМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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