https://ria.ru/20240621/turizm-1954529325.html

Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%

Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50% - РИА Новости, 21.06.2024

Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%

Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:49

2024-06-21T14:49

2024-06-21T14:49

туризм

россия

москва

ближний восток

брикс

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Въездной туристический поток в Россию с начала года вырос на 50%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Благодаря всей проделанной работе иностранные туристы стали чаще путешествовать по России. С начала года у нас на 50% вырос туристический поток. Но цель у нас выше - 16 миллионов поездок к 2030 году", - сказал Решетников на первом туристическом форуме БРИКС в Москве. Кроме того, он указал, что Россия готовится к полной отмене виз с рядом стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. По данным Минэкономразвития, в 2023 году число посетивших Россию иностранных туристов увеличилось на 20% и достигло 4 миллионов человек.

https://ria.ru/20240621/turizm-1954428794.html

россия

москва

ближний восток

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россия, москва, ближний восток, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)