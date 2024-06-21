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В России снизилась доля многократных туристических виз для иностранцев - РИА Новости, 21.06.2024
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Туризм
 
08:04 21.06.2024 (обновлено: 10:40 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/turizm-1954425849.html
В России снизилась доля многократных туристических виз для иностранцев
В России снизилась доля многократных туристических виз для иностранцев - РИА Новости, 21.06.2024
В России снизилась доля многократных туристических виз для иностранцев
Анализ данных и практика говорят о том, что доля многократных туристических виз в РФ для иностранцев неуклонно снижается, низкий спрос на многократные визы в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:04
2024-06-21T10:40
туризм
россия
туризм
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Анализ данных и практика говорят о том, что доля многократных туристических виз в РФ для иностранцев неуклонно снижается, низкий спрос на многократные визы в Россию связан с неготовностью туроператора отвечать за пребывание иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.Он рассказал, что "с 2022 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" МИД России ведет мониторинг этого вопроса и ежегодно готовит доклад правительству Российской Федерации о целесообразности увеличения срока действия многократных туристических виз"."Практика и анализ статистических показателей имеющейся в нашем распоряжении базы данных свидетельствуют о том, что доля многократных туристических виз по отношению к общему количеству выданных туристических виз от года к году неуклонно снижается", - рассказал Климов. Он привел данные, согласно которым, в 2022 году эта цифра составляла 14,2%, в 2023 году – 7,5%, а в период с 1 января по 1 апреля 2024 года – 6,8%."Основной причиной столь низкого спроса на многократные туристические визы является неготовность туроператора нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за пребывание в Российской Федерации иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров (в среднем до двух недель)", - заявил он. По словам директора консульского департамента, "в связи с этим туроператоры предпочитают оказывать визовую поддержку лишь на период организуемой ими туристической поездки".Он добавил, что "оказание содействия иностранцу в оформлении многократной туристической визы лишает турагентства дохода, на который оно вправе рассчитывать при подготовке пакета по оказанию туристических услуг в рамках однократного тура"."Явное нежелание туроператоров пользоваться предоставленными им полномочиями свидетельствует о нецелесообразности увеличения срока действия многократной туристической визы до 2 лет", - заключил он.
https://ria.ru/20240621/mid-1954421859.html
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россия, туризм
Туризм, Россия, Туризм
В России снизилась доля многократных туристических виз для иностранцев

В МИД рассказали, с чем связано снижение доли многократных туристических виз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка у ГУМа на Красной площади в Москве
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Анализ данных и практика говорят о том, что доля многократных туристических виз в РФ для иностранцев неуклонно снижается, низкий спрос на многократные визы в Россию связан с неготовностью туроператора отвечать за пребывание иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
Он рассказал, что "с 2022 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" МИД России ведет мониторинг этого вопроса и ежегодно готовит доклад правительству Российской Федерации о целесообразности увеличения срока действия многократных туристических виз".
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"Практика и анализ статистических показателей имеющейся в нашем распоряжении базы данных свидетельствуют о том, что доля многократных туристических виз по отношению к общему количеству выданных туристических виз от года к году неуклонно снижается", - рассказал Климов. Он привел данные, согласно которым, в 2022 году эта цифра составляла 14,2%, в 2023 году – 7,5%, а в период с 1 января по 1 апреля 2024 года – 6,8%.
«
"Основной причиной столь низкого спроса на многократные туристические визы является неготовность туроператора нести предусмотренную действующим законодательством ответственность за пребывание в Российской Федерации иностранных туристов после окончания реализованных им краткосрочных разовых туров (в среднем до двух недель)", - заявил он. По словам директора консульского департамента, "в связи с этим туроператоры предпочитают оказывать визовую поддержку лишь на период организуемой ими туристической поездки".
Он добавил, что "оказание содействия иностранцу в оформлении многократной туристической визы лишает турагентства дохода, на который оно вправе рассчитывать при подготовке пакета по оказанию туристических услуг в рамках однократного тура".
"Явное нежелание туроператоров пользоваться предоставленными им полномочиями свидетельствует о нецелесообразности увеличения срока действия многократной туристической визы до 2 лет", - заключил он.
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