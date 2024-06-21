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Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года - РИА Новости, 21.06.2024
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14:51 21.06.2024 (обновлено: 15:01 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/turchak-1954530235.html
Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года
Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года - РИА Новости, 21.06.2024
Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года
Чуйский тракт до Манжерока расширят до четырех полос за два года, чтобы туристы не стояли в пробках, ранее проект был рассчитан на 4 года, сообщил врио главы... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:51
2024-06-21T15:01
общество
республика алтай
россия
майма
андрей турчак
марат хуснуллин
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БАРНАУЛ, 21 июн – РИА Новости. Чуйский тракт до Манжерока расширят до четырех полос за два года, чтобы туристы не стояли в пробках, ранее проект был рассчитан на 4 года, сообщил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. "Обсудили (с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным - ред.) строительство участка федеральной дороги в обход Маймы и расширение Чуйского тракта до четырех полос до Манжерока. Это направление сильно загружено, особенно летом - в пике более 27 тысяч автомобилей в сутки. Наши жители и гости вынуждены часами стоять в пробках, вместо того, чтобы любоваться красотами Алтая. По дороге на Манжерок финансирование рассчитано на 4 года, но мы не можем столько ждать. Договорились сдвинуть сроки влево и завершить эту стройку за два года", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Республике Алтай открылся круглогодичный курорт "Манжерок" с пятизвездочным отелем.
https://ria.ru/20240531/priroda-1949564557.html
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общество, республика алтай, россия, майма, андрей турчак, марат хуснуллин
Общество, Республика Алтай, Россия, Майма, Андрей Турчак, Марат Хуснуллин
Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года

Турчак: Чуйский тракт до Манжерока расширят до четырех полос за два года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" в Республике Алтай
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 21 июн – РИА Новости. Чуйский тракт до Манжерока расширят до четырех полос за два года, чтобы туристы не стояли в пробках, ранее проект был рассчитан на 4 года, сообщил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.
"Обсудили (с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным - ред.) строительство участка федеральной дороги в обход Маймы и расширение Чуйского тракта до четырех полос до Манжерока. Это направление сильно загружено, особенно летом - в пике более 27 тысяч автомобилей в сутки. Наши жители и гости вынуждены часами стоять в пробках, вместо того, чтобы любоваться красотами Алтая. По дороге на Манжерок финансирование рассчитано на 4 года, но мы не можем столько ждать. Договорились сдвинуть сроки влево и завершить эту стройку за два года", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай открылся круглогодичный курорт "Манжерок" с пятизвездочным отелем.
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ОбществоРеспублика АлтайРоссияМаймаАндрей ТурчакМарат Хуснуллин
 
 
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