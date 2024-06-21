https://ria.ru/20240621/turchak-1954530235.html

Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года

Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года - РИА Новости, 21.06.2024

Чуйский тракт до Манжерока расширят за два года

Чуйский тракт до Манжерока расширят до четырех полос за два года, чтобы туристы не стояли в пробках, ранее проект был рассчитан на 4 года, сообщил врио главы... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:51

2024-06-21T14:51

2024-06-21T15:01

общество

республика алтай

россия

майма

андрей турчак

марат хуснуллин

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БАРНАУЛ, 21 июн – РИА Новости. Чуйский тракт до Манжерока расширят до четырех полос за два года, чтобы туристы не стояли в пробках, ранее проект был рассчитан на 4 года, сообщил врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. "Обсудили (с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным - ред.) строительство участка федеральной дороги в обход Маймы и расширение Чуйского тракта до четырех полос до Манжерока. Это направление сильно загружено, особенно летом - в пике более 27 тысяч автомобилей в сутки. Наши жители и гости вынуждены часами стоять в пробках, вместо того, чтобы любоваться красотами Алтая. По дороге на Манжерок финансирование рассчитано на 4 года, но мы не можем столько ждать. Договорились сдвинуть сроки влево и завершить эту стройку за два года", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Республике Алтай открылся круглогодичный курорт "Манжерок" с пятизвездочным отелем.

https://ria.ru/20240531/priroda-1949564557.html

республика алтай

россия

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общество, республика алтай, россия, майма, андрей турчак, марат хуснуллин