https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html
В Туве воспитательница детсада заразила туберкулезом девять детей
В Туве воспитательница детсада заразила туберкулезом девять детей - РИА Новости, 21.06.2024
В Туве воспитательница детсада заразила туберкулезом девять детей
Воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив 9 детей, сообщила прокуратура... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:51
2024-06-21T11:51
2024-06-21T11:51
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КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив 9 детей, сообщила прокуратура республики. По версии следствия, с августа 2022 года по февраль 2023 года женщина, работая воспитателем ясельной группы детского сада "Солнышко" в селе Чаа-Холь, заразилась туберкулезом. Скрыв факт болезни, она продолжила работать, создав угрозу жизни и здоровью своих воспитанников, отмечает надзорное ведомство. "В результате преступных действий воспитателя в детском саду произошло распространение инфекционного заболевания туберкулез с последующим заражением этой болезнью 9 малолетних воспитанников. Заместитель прокурора Чаа-Хольского района утвердил обвинительное заключение… в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в районный суд.
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происшествия, чаа-хольский район, россия
Происшествия, Чаа-Хольский район, Россия
В Туве воспитательница детсада заразила туберкулезом девять детей
В Туве воспитательница ясельной группы детского сада заразилась туберкулезом
КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Воспитательница ясельной группы детского сада в Туве заболела туберкулезом, но скрыла этот факт и продолжила работать, заразив 9 детей, сообщила прокуратура республики.
По версии следствия, с августа 2022 года по февраль 2023 года женщина, работая воспитателем ясельной группы детского сада "Солнышко" в селе Чаа-Холь, заразилась туберкулезом. Скрыв факт болезни, она продолжила работать, создав угрозу жизни и здоровью своих воспитанников, отмечает надзорное ведомство.
«
"В результате преступных действий воспитателя в детском саду произошло распространение инфекционного заболевания туберкулез с последующим заражением этой болезнью 9 малолетних воспитанников. Заместитель прокурора Чаа-Хольского района утвердил обвинительное заключение… в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в районный суд.