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Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам - РИА Новости, 21.06.2024
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08:21 21.06.2024
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Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам
Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам - РИА Новости, 21.06.2024
Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, сообщила компания. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:21
2024-06-21T08:21
общество
технологии
москва
московская область (подмосковье)
россия
иван конев
центральная пригородная пассажирская компания
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, сообщила компания. "С 22 июня для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам - больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами", - говорится в сообщении компании. Теперь федеральным льготникам надо будет раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья. "Главное - соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру", - отмечает ЦППК. По словам гендиректора ЦППК Ивана Конева, которые цитирует компания, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. "Если на остановочном пункте нет валидирующих устройств, то, как и раньше, для проезда оформляется разовый льготный билет в кассе или БПА (билетопечатающие автоматы - ред.). В число федеральных льготников входят люди с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий, труженики тыла и другие категории", - добавляется в сообщении. ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. Компания также является перевозчиком на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), россия, иван конев, центральная пригородная пассажирская компания, московские центральные диаметры (мцд)
Общество, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Иван Конев, Центральная пригородная пассажирская компания, Московские центральные диаметры (МЦД)
Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам

ЦППК запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, сообщила компания.
"С 22 июня для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам - больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами", - говорится в сообщении компании.
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Теперь федеральным льготникам надо будет раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья. "Главное - соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру", - отмечает ЦППК.
По словам гендиректора ЦППК Ивана Конева, которые цитирует компания, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты.
«
"Если на остановочном пункте нет валидирующих устройств, то, как и раньше, для проезда оформляется разовый льготный билет в кассе или БПА (билетопечатающие автоматы - ред.). В число федеральных льготников входят люди с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий, труженики тыла и другие категории", - добавляется в сообщении.
ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. Компания также является перевозчиком на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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