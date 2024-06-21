https://ria.ru/20240621/tsppk-1954427158.html

Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам

Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам - РИА Новости, 21.06.2024

Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, сообщила компания. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:21

2024-06-21T08:21

2024-06-21T08:21

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технологии

москва

московская область (подмосковье)

россия

иван конев

центральная пригородная пассажирская компания

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, сообщила компания. "С 22 июня для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам - больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами", - говорится в сообщении компании. Теперь федеральным льготникам надо будет раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья. "Главное - соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру", - отмечает ЦППК. По словам гендиректора ЦППК Ивана Конева, которые цитирует компания, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты. "Если на остановочном пункте нет валидирующих устройств, то, как и раньше, для проезда оформляется разовый льготный билет в кассе или БПА (билетопечатающие автоматы - ред.). В число федеральных льготников входят люди с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий, труженики тыла и другие категории", - добавляется в сообщении. ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. Компания также является перевозчиком на Московских центральных диаметрах (МЦД).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), россия, иван конев, центральная пригородная пассажирская компания, московские центральные диаметры (мцд)