Для федеральных льготников запустят технологию быстрого прохода к поездам
ЦППК запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников
Электричка. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода к поездам для федеральных льготников, сообщила компания.
"С 22 июня для федеральных льготников заработает функция быстрого прохода к поездам - больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами", - говорится в сообщении компании.
Теперь федеральным льготникам надо будет раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья. "Главное - соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру", - отмечает ЦППК.
По словам гендиректора ЦППК Ивана Конева, которые цитирует компания, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области, где есть валидаторы или турникеты.
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"Если на остановочном пункте нет валидирующих устройств, то, как и раньше, для проезда оформляется разовый льготный билет в кассе или БПА (билетопечатающие автоматы - ред.). В число федеральных льготников входят люди с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий, труженики тыла и другие категории", - добавляется в сообщении.
ЦППК - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик в России. Компания также является перевозчиком на Московских центральных диаметрах (МЦД).
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