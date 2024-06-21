https://ria.ru/20240621/tsakhal-1954540342.html
Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля
Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля - РИА Новости, 21.06.2024
Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля
Израильский танк по ошибке выпустил снаряд, попавший по территории Израиля вблизи пограничного забора с сектором Газа вместо цели на территории палестинского... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:22
2024-06-21T15:22
2024-06-21T15:22
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израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильский танк по ошибке выпустил снаряд, попавший по территории Израиля вблизи пограничного забора с сектором Газа вместо цели на территории палестинского анклава, в результате инцидента был поврежден автомобиль, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Ранее сегодня танк выпустил снаряд по цели в секторе Газа. В результате неисправности, причины которой устанавливается, снаряд отклонился от курса и упал на израильской территории возле пограничного ограждения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в результате танкового огня осколками был поврежден автомобиль в районе регионального совета Хоф-Ашкелон. По факту инцидента ведется проверка. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20231215/tsakhal-1916118774.html
https://ria.ru/20240621/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля
Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля вместо цели в Газе