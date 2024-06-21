https://ria.ru/20240621/tsakhal-1954540342.html

Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля

Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля - РИА Новости, 21.06.2024

Танк ЦАХАЛ случайно выпустил снаряд по территории Израиля

Израильский танк по ошибке выпустил снаряд, попавший по территории Израиля вблизи пограничного забора с сектором Газа вместо цели на территории палестинского... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:22

2024-06-21T15:22

2024-06-21T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильский танк по ошибке выпустил снаряд, попавший по территории Израиля вблизи пограничного забора с сектором Газа вместо цели на территории палестинского анклава, в результате инцидента был поврежден автомобиль, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Ранее сегодня танк выпустил снаряд по цели в секторе Газа. В результате неисправности, причины которой устанавливается, снаряд отклонился от курса и упал на израильской территории возле пограничного ограждения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в результате танкового огня осколками был поврежден автомобиль в районе регионального совета Хоф-Ашкелон. По факту инцидента ведется проверка. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20231215/tsakhal-1916118774.html

https://ria.ru/20240621/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году