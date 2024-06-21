https://ria.ru/20240621/trevoga-1954428354.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 21.06.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:37
2024-06-21T08:37
2024-06-21T08:37
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952312542.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности