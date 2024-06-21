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Трамп опережает Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, показал опрос - РИА Новости, 21.06.2024
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15:58 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/tramp-1954552327.html
Трамп опережает Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, показал опрос
Трамп опережает Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, показал опрос - РИА Новости, 21.06.2024
Трамп опережает Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, показал опрос
Кандидат и экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, которые, как... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:58
2024-06-21T15:58
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кандидат и экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, которые, как предполагается, станут ключевыми на выборах в ноябре, следует из результатов опроса Emerson College Polling и издания Hill. В публикации говорится, что новые опросы в штатах США показывают, что экс-президент Дональд Трамп с небольшим отрывом обгоняет президента Джо Байдена в Аризоне, Джорджии, Висконсине, Неваде, Пенсильвании и Мичигане, в то время как Байден идет на равных с Трампом в Миннесоте. В Аризоне у Трампа 47% голосов, у Байдена 43%, в Джорджии 45% и 41% соответственно, в Мичигане 46% и 45%, в Неваде 46% и 43%, в Пенсильвании 47% и 45%, в Висконсине 47% и 44%. Только в штате Миннесота оба кандидата получили равное количество голосов опрошенных - оба набрали по 45%. При этом, по данным опроса, в шести из рассмотренных штатов, где параллельно с президентскими пройдут выборы в сенат США, с небольшим отрывом лидируют кандидаты от Демократической партии Байдена - в список входят Аризона, Мичиган, Миннесота, Невада, Пенсильвания и Висконсин. В штате Джорджия выборы в сенат США в 2024 году не проходят. Опрос проводился с 13 по 18 июня среди тысячи потенциальных избирателей в каждом выбранном штате, погрешность составила 3%. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html
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в мире, сша, аризона, джорджия, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Джорджия, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп опережает Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, показал опрос

Hill: Трамп опережает Байдена в шести из семи колеблющихся штатов США

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Кандидат и экс-президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена в шести из семи колеблющихся штатов, которые, как предполагается, станут ключевыми на выборах в ноябре, следует из результатов опроса Emerson College Polling и издания Hill.
В публикации говорится, что новые опросы в штатах США показывают, что экс-президент Дональд Трамп с небольшим отрывом обгоняет президента Джо Байдена в Аризоне, Джорджии, Висконсине, Неваде, Пенсильвании и Мичигане, в то время как Байден идет на равных с Трампом в Миннесоте.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос
5 ноября 2023, 22:28
В Аризоне у Трампа 47% голосов, у Байдена 43%, в Джорджии 45% и 41% соответственно, в Мичигане 46% и 45%, в Неваде 46% и 43%, в Пенсильвании 47% и 45%, в Висконсине 47% и 44%.
Только в штате Миннесота оба кандидата получили равное количество голосов опрошенных - оба набрали по 45%.
При этом, по данным опроса, в шести из рассмотренных штатов, где параллельно с президентскими пройдут выборы в сенат США, с небольшим отрывом лидируют кандидаты от Демократической партии Байдена - в список входят Аризона, Мичиган, Миннесота, Невада, Пенсильвания и Висконсин. В штате Джорджия выборы в сенат США в 2024 году не проходят.
Опрос проводился с 13 по 18 июня среди тысячи потенциальных избирателей в каждом выбранном штате, погрешность составила 3%.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей
17 апреля, 16:21
 
В миреСШААризонаДжорджияДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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