СМИ узнали, как Трамп будет выбирать вице-президента
Axios: Трамп выберет вице-президента по умению собирать средства на кампанию
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым он поборется за кресло в Белом доме, по умению собирать средства на предвыборную кампанию, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Способность привлекать средства станет ключевым фактором для бывшего президента Трампа при выборе для себя напарника по президентской гонке... Это объясняет, почему несколько главных претендентов на пост вице-президента при Трампе... в последнее время особенно активно занимаются сбором средств", - говорится в материале.
Трамп получил право последнего слова на теледебатах
20 июня, 21:07
Как отмечает портал, сбор средств активизировали губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. По сведениям Axios, Трамп недавно посетил мероприятие по краудфандингу, одним из организаторов которого был Вэнс. При этом команда экс-главы США ранее обращалась к Скотту с просьбой обзвонить потенциальных доноров.
Портал также сообщает, что финансовый отдел внутри республиканского национального комитета еженедельно собирается, чтобы обсудить возможность сбора средств на предвыборную кампанию Трампа за счет кандидата в его вице-президенты.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
24 февраля, 23:36