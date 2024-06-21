https://ria.ru/20240621/tramp-1954523843.html

СМИ узнали, как Трамп будет выбирать вице-президента

СМИ узнали, как Трамп будет выбирать вице-президента - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ узнали, как Трамп будет выбирать вице-президента

Экс-президент США Дональд Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым он поборется за кресло в Белом доме, по умению собирать средства на... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:33

2024-06-21T14:33

2024-06-21T14:40

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южная каролина

дональд трамп

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп выберет себе вице-президента, в тандеме с которым он поборется за кресло в Белом доме, по умению собирать средства на предвыборную кампанию, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Способность привлекать средства станет ключевым фактором для бывшего президента Трампа при выборе для себя напарника по президентской гонке... Это объясняет, почему несколько главных претендентов на пост вице-президента при Трампе... в последнее время особенно активно занимаются сбором средств", - говорится в материале. Как отмечает портал, сбор средств активизировали губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. По сведениям Axios, Трамп недавно посетил мероприятие по краудфандингу, одним из организаторов которого был Вэнс. При этом команда экс-главы США ранее обращалась к Скотту с просьбой обзвонить потенциальных доноров. Портал также сообщает, что финансовый отдел внутри республиканского национального комитета еженедельно собирается, чтобы обсудить возможность сбора средств на предвыборную кампанию Трампа за счет кандидата в его вице-президенты. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.

https://ria.ru/20240620/debaty-1954381321.html

https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, северная дакота, южная каролина, дональд трамп, выборы президента сша — 2024