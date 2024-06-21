https://ria.ru/20240621/tramp-1954414210.html

Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО

Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО - РИА Новости, 21.06.2024

Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО

Президент США Джо Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО, заявил его предшественник и конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T03:02

2024-06-21T03:02

2024-06-21T05:34

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО, заявил его предшественник и конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп."Байден все неправильно говорит. И одна из его ошибок, он говорил: "Украина будет в НАТО". Он говорит противоположное тому, что, по-моему, нужно говорить", — сказал Трамп в интервью для подкаста All In.По словам экс-президента, обеспокоенности России в контексте возможного размещения сил альянса у границ понятны."На месте России вы бы не обрадовались, и это никогда не было бы предметом переговоров", — подчеркнул он. Трамп добавил, что если станет президентом, то не будет отправлять американские вооруженные силы на Украину, но понимает, почему Франция высказывает другую позицию.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html

https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, нато, выборы президента сша — 2024