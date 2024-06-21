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Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО - РИА Новости, 21.06.2024
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03:02 21.06.2024 (обновлено: 05:34 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/tramp-1954414210.html
Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО
Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО - РИА Новости, 21.06.2024
Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО
Президент США Джо Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО, заявил его предшественник и конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:02
2024-06-21T05:34
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО, заявил его предшественник и конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп."Байден все неправильно говорит. И одна из его ошибок, он говорил: "Украина будет в НАТО". Он говорит противоположное тому, что, по-моему, нужно говорить", — сказал Трамп в интервью для подкаста All In.По словам экс-президента, обеспокоенности России в контексте возможного размещения сил альянса у границ понятны."На месте России вы бы не обрадовались, и это никогда не было бы предметом переговоров", — подчеркнул он. Трамп добавил, что если станет президентом, то не будет отправлять американские вооруженные силы на Украину, но понимает, почему Франция высказывает другую позицию.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Выборы президента США — 2024
Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО

Трамп: Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО, заявил его предшественник и конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп.
"Байден все неправильно говорит. И одна из его ошибок, он говорил: "Украина будет в НАТО". Он говорит противоположное тому, что, по-моему, нужно говорить", — сказал Трамп в интервью для подкаста All In.
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По словам экс-президента, обеспокоенности России в контексте возможного размещения сил альянса у границ понятны.
"На месте России вы бы не обрадовались, и это никогда не было бы предметом переговоров", — подчеркнул он.
Трамп добавил, что если станет президентом, то не будет отправлять американские вооруженные силы на Украину, но понимает, почему Франция высказывает другую позицию.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
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В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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