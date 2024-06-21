https://ria.ru/20240621/tramp-1954413403.html
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США - РИА Новости, 21.06.2024
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США
Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T02:35
2024-06-21T02:35
2024-06-21T02:35
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство. "Что я хочу сделать и что я сделаю: если вы закончили колледж, мне кажется, вы вместе с дипломом автоматически должны получить грин-карту", - заявил Трамп в интервью для подкаста All In. Он отметил, что его предложение касается и 2-летнего, и 4-летнего высшего образования.
https://ria.ru/20240123/tramp-1922862356.html
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в мире, дональд трамп
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам американских колледжей
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство.
"Что я хочу сделать и что я сделаю: если вы закончили колледж, мне кажется, вы вместе с дипломом автоматически должны получить грин-карту", - заявил Трамп в интервью для подкаста All In.
Он отметил, что его предложение касается и 2-летнего, и 4-летнего высшего образования.