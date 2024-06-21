https://ria.ru/20240621/tramp-1954413403.html

Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США

Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США - РИА Новости, 21.06.2024

Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T02:35

2024-06-21T02:35

2024-06-21T02:35

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство. "Что я хочу сделать и что я сделаю: если вы закончили колледж, мне кажется, вы вместе с дипломом автоматически должны получить грин-карту", - заявил Трамп в интервью для подкаста All In. Он отметил, что его предложение касается и 2-летнего, и 4-летнего высшего образования.

https://ria.ru/20240123/tramp-1922862356.html

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в мире, дональд трамп