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Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США - РИА Новости, 21.06.2024
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02:35 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/tramp-1954413403.html
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США - РИА Новости, 21.06.2024
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США
Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T02:35
2024-06-21T02:35
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство. "Что я хочу сделать и что я сделаю: если вы закончили колледж, мне кажется, вы вместе с дипломом автоматически должны получить грин-карту", - заявил Трамп в интервью для подкаста All In. Он отметил, что его предложение касается и 2-летнего, и 4-летнего высшего образования.
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в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей в США

Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам американских колледжей

© AP Photo / Seth WenigБывший президент Дональд Трамп
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться того, чтобы выпускникам колледжей давали вид на жительство.
"Что я хочу сделать и что я сделаю: если вы закончили колледж, мне кажется, вы вместе с дипломом автоматически должны получить грин-карту", - заявил Трамп в интервью для подкаста All In.
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Он отметил, что его предложение касается и 2-летнего, и 4-летнего высшего образования.
 
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