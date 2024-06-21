https://ria.ru/20240621/tinao-1954516368.html

Новая поликлиника появится в ТиНАО по программе создания МПТ

Новая поликлиника появится в ТиНАО по программе создания МПТ - РИА Новости, 21.06.2024

Новая поликлиника появится в ТиНАО по программе создания МПТ

Поликлинику для взрослых и детей на 560 посещений в смену откроют в Щербинке новой Москвы благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:13

2024-06-21T14:13

2024-06-21T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

тинао

щербинка

владимир жидкин

сергей собянин

москомархитектура

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Поликлинику для взрослых и детей на 560 посещений в смену откроют в Щербинке новой Москвы благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, в результате чего найти работу рядом с домом смогут более 200 местных жителей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Соглашение о строительстве детско-взрослой поликлиники на Любучанской улице в Щербинке город и инвестор заключили в 2023 году. Инвестор взял на себя обязательство возвести медицинское учреждение в обмен на льготу по платежу при изменении вида разрешенного использования земли под строительство многоквартирных домов."Благодаря реализации проекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда найти работу рядом с домом смогут более 200 местных жителей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. Поликлиника будет рассчитана на 560 посещений в смену и сможет принимать как взрослых пациентов, так и детей", – приводит слова Овчинского пресс-служба ДИПП.Поликлиника будет оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Также в здании расположатся кабинеты врачей, пост скорой помощи, кабинеты диагностики, аптека, молочно-раздаточный пункт и служебно-бытовые помещения.Управляющий партнер бизнес-юнита "Москва" группы "Самолет" Айман Эль-Хашем отметил, что создание таких объектов, как поликлиника в ЖК "Остафьево", решает сразу несколько задач. Например, жители всех возрастов обеспечиваются качественной медицинской помощью, создаются новые рабочие места, в том числе для профильных врачей.Он добавил, что также пациенты смогут пройти полную диагностику и получить лечение даже в сложных клинических случаях рядом с домом.По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, с момента присоединения новых территорий к Москве в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения. За последние годы благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО осуществлен переход на самые современные стандарты обслуживания граждан.Он отметил, что в итоге качество оказания медицинской помощи в новой Москве достигло общего столичного уровня.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин одобрил дополнительные меры поддержки инвесторов, которые строят учреждения образования и здравоохранения. Теперь, чтобы получить льготу по программе создания МПТ необязательно строить соцобъект в рамках одного проекта планировки территории с жильем. Однако инвестор должен получить от Москомархитектуры и профильного департамента столицы подтверждение, что создаваемое место приложения труда будет обеспечивать потребности льготируемого жилья.Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда за четыре года охватила почти все районы Москвы. Правительство столицы заключило свыше 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. Это новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы. Инвестиции в проекты составят свыше 1,5 триллиона рублей.

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https://ria.ru/20240619/metro-1953875867.html

https://ria.ru/20240618/kontrakty-1953655354.html

москва

тинао

щербинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, тинао, щербинка, владимир жидкин, сергей собянин, москомархитектура