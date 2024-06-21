https://ria.ru/20240621/terrorizm-1954600498.html
Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам
Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам - РИА Новости, 21.06.2024
Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам
Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Липецкой области за пособничество украинским неонацистам, преступник перечислял средства в криптовалюте,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:28
2024-06-21T18:28
2024-06-21T18:28
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Липецкой области за пособничество украинским неонацистам, преступник перечислял средства в криптовалюте, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Вторым Западным окружным военным судом оглашен приговор задержанному в феврале 2023 года сотрудниками ФСБ России пособнику украинских неонацистов - жителю Липецкой области, гражданину Российской Федерации 1996 года рождения. В ходе следственных действий и судебных разбирательств установлено, что злоумышленник в июле 2022 года посредством мессенджера "Telegram" инициативно установил контакты с членами запрещенной в России украинской террористической организации, которым для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военной экипировки и радиостанций перечислил в криптовалюте 135 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранту были предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и статье 275 (государственная измена) Уголовного кодекса РФ. Кроме того, с момента задержания он находился под стражей. "По совокупности совершенных преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы", - заключило ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, липецкая область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Липецкая область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам
Житель Липецкой области получил 20 лет за пособничество украинским неонацистам
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Липецкой области за пособничество украинским неонацистам, преступник перечислял средства в криптовалюте, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Вторым Западным окружным военным судом оглашен приговор задержанному в феврале 2023 года сотрудниками ФСБ России пособнику украинских неонацистов - жителю Липецкой области, гражданину Российской Федерации 1996 года рождения. В ходе следственных действий и судебных разбирательств установлено, что злоумышленник в июле 2022 года посредством мессенджера "Telegram" инициативно установил контакты с членами запрещенной в России украинской террористической организации, которым для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военной экипировки и радиостанций перечислил в криптовалюте 135 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигуранту были предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и статье 275 (государственная измена) Уголовного кодекса РФ. Кроме того, с момента задержания он находился под стражей. "По совокупности совершенных преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы", - заключило ведомство.