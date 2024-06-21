https://ria.ru/20240621/terrorizm-1954600498.html

Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам

Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам - РИА Новости, 21.06.2024

Жителя Липецкой области приговорили за пособничество украинским неонацистам

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Липецкой области за пособничество украинским неонацистам, преступник перечислял средства в криптовалюте,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:28

2024-06-21T18:28

2024-06-21T18:28

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

липецкая область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Липецкой области за пособничество украинским неонацистам, преступник перечислял средства в криптовалюте, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Вторым Западным окружным военным судом оглашен приговор задержанному в феврале 2023 года сотрудниками ФСБ России пособнику украинских неонацистов - жителю Липецкой области, гражданину Российской Федерации 1996 года рождения. В ходе следственных действий и судебных разбирательств установлено, что злоумышленник в июле 2022 года посредством мессенджера "Telegram" инициативно установил контакты с членами запрещенной в России украинской террористической организации, которым для приобретения оружия, дронов-камикадзе, военной экипировки и радиостанций перечислил в криптовалюте 135 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранту были предъявлены обвинения по части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и статье 275 (государственная измена) Уголовного кодекса РФ. Кроме того, с момента задержания он находился под стражей. "По совокупности совершенных преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20240410/spetssluzhby-1939134689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, липецкая область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)