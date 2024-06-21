https://ria.ru/20240621/tauber-1954509248.html

Молдавская оппозиция пикетирует суд в поддержку лидера "Победы" Таубер

Молдавская оппозиция пикетирует суд в поддержку лидера "Победы" Таубер - РИА Новости, 21.06.2024

Молдавская оппозиция пикетирует суд в поддержку лидера "Победы" Таубер

В Кишиневе сторонники и представители политического блока "Победа" пикетируют здание районного суда, где проходят слушания по делу депутата Марины Таубер,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:51

2024-06-21T13:51

2024-06-21T13:51

в мире

молдавия

марина таубер

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. В Кишиневе сторонники и представители политического блока "Победа" пикетируют здание районного суда, где проходят слушания по делу депутата Марины Таубер, одного из лидеров политсилы, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции выражают свою поддержку Таубер, выступая против судебного преследования, которое, по их мнению, является политически мотивированным. Митингующие требуют справедливого судебного разбирательства и прекращения давления на оппозиционных политиков. Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240520/evrointegratsiya-1947276108.html

https://ria.ru/20240619/moldaviya-1953911417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, марина таубер, илан шор, майя санду