https://ria.ru/20240621/taksi-1954590614.html

Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси

Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси - РИА Новости, 21.06.2024

Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская написала обращение в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф в такси, сообщила она в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:46

2024-06-21T17:46

2024-06-21T17:46

общество

москва

ольга ярославская

яндекс

яндекс.такси

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская написала обращение в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф в такси, сообщила она в Telegram-канале. Она рассказала, что к ней поступило обращение обратить внимание на то, что стоимость поездки на "Яндекс.Такси" с детьми разных возрастов выше, чем тарифы "Эконом", а ,порой, "Комфорт" и "Комфорт+". В некоторых случаях разница достигает 300 рублей, а самые дорогие поездки - для пассажиров с младенцами. "В свою очередь, мы провели мониторинг ситуации и пришли к выводу, что небольшая разница в тарифах действительно есть. Чаще всего она обусловлена стоимостью аренды детского кресла, которая варьируется от 60 до 120 рублей, а также временем заказа такси. Днём спрос на детское такси намного выше, чем утром и вечером, а, значит, и стоимость поездки выше. Тем не менее, мы написали официальное обращаемся в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф", - написала Ярославская. Она добавила, что аппарат уполномоченного надеется на положительный ответ и приятный подарок маленьким москвичам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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