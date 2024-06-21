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Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси - РИА Новости, 21.06.2024
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17:46 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/taksi-1954590614.html
Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси
Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси - РИА Новости, 21.06.2024
Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская написала обращение в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф в такси, сообщила она в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:46
2024-06-21T17:46
общество
москва
ольга ярославская
яндекс
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская написала обращение в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф в такси, сообщила она в Telegram-канале. Она рассказала, что к ней поступило обращение обратить внимание на то, что стоимость поездки на "Яндекс.Такси" с детьми разных возрастов выше, чем тарифы "Эконом", а ,порой, "Комфорт" и "Комфорт+". В некоторых случаях разница достигает 300 рублей, а самые дорогие поездки - для пассажиров с младенцами. "В свою очередь, мы провели мониторинг ситуации и пришли к выводу, что небольшая разница в тарифах действительно есть. Чаще всего она обусловлена стоимостью аренды детского кресла, которая варьируется от 60 до 120 рублей, а также временем заказа такси. Днём спрос на детское такси намного выше, чем утром и вечером, а, значит, и стоимость поездки выше. Тем не менее, мы написали официальное обращаемся в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф", - написала Ярославская. Она добавила, что аппарат уполномоченного надеется на положительный ответ и приятный подарок маленьким москвичам.
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общество, москва, ольга ярославская, яндекс, яндекс.такси
Общество, Москва, Ольга Ярославская, Яндекс, Яндекс.Такси
Омбудсмен Москвы попросила "Яндекс" пересмотреть цены на детское такси

Омбудсмен Ярославская попросила пересмотреть цены на детский тариф в такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯндекс Такси
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Яндекс Такси. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская написала обращение в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф в такси, сообщила она в Telegram-канале.
Она рассказала, что к ней поступило обращение обратить внимание на то, что стоимость поездки на "Яндекс.Такси" с детьми разных возрастов выше, чем тарифы "Эконом", а ,порой, "Комфорт" и "Комфорт+". В некоторых случаях разница достигает 300 рублей, а самые дорогие поездки - для пассажиров с младенцами.
«
"В свою очередь, мы провели мониторинг ситуации и пришли к выводу, что небольшая разница в тарифах действительно есть. Чаще всего она обусловлена стоимостью аренды детского кресла, которая варьируется от 60 до 120 рублей, а также временем заказа такси. Днём спрос на детское такси намного выше, чем утром и вечером, а, значит, и стоимость поездки выше. Тем не менее, мы написали официальное обращаемся в "Яндекс" с просьбой пересмотреть цены на детский тариф", - написала Ярославская.
Она добавила, что аппарат уполномоченного надеется на положительный ответ и приятный подарок маленьким москвичам.
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